ليبيا تعيد لإيطاليا مطلوبًا لتورطه ببيع أسلحة

سلّمت ليبيا مطلوبا إيطاليا يدعى فرانكو جورجي إلى بلاده، وهو متهم بتجارة الأسلحة والعمل كوسيط لبيع كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة لليبيا.



ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن وزير العدل الإيطالي "ألفونسو بونافيدي" قوله إن المطلوب جورجي فار من وجه العدالة منذ عام 2016، ويتوقع أن يكون وصل إلى الأراضي الإيطالية بعد أن سلمه الجانب الليبي. وأضاف الوزير الإيطالي بحسابه في موقع التواصل بشبكة المعلومات الدولية أن " ليبيا نفسها، قررت طرد جورجي وإعادته الى إيطاليا، بعد أن طلبنا منها تسليمه".



وأكد أن الأمر بمثابة "تشجيع جيد لمفاوضات مقبلة مع ليبيا ونجاح آخر في التعاون القضائي"، ورأى" بونافيدي" أن ما حدث "لهو دليل واضح لمدى أهمية العمل الدقيق الذي يتم يوميًا لضمان تقديم الهاربين والمدانين للعدالة، ممن ظنوا خطأً أن بإمكانهم الافلات بعبور حدود البلاد".