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الثلاثاء 02/أبريل/2019 - 01:15 م

محافظ السويس يسلم عقود تمليك أراضي "واضعي اليد" بعد تقنين أوضاعهم

محافظ السويس، عبد
محافظ السويس، عبد المجيد صقر
أ ش أ
dostor.org/2576321

سلم محافظ السويس، عبد المجيد صقر، اليوم الثلاثاء، عقود تمليك أراضي "واضعى اليد " بعد تقنين أوضاعهم في إطار القانون "144 لسنة 2017 ".

وشدد المحافظ - خلال اجتماعه مع قيادات المحافظة اليوم - بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، وطارق عبد العظيم، السكرتير العام علي سرعة إنهاء أعمال المعاينات للأراضي الزراعية وأملاك الدولة لاستكمال باقي الإجراءات الخاصة بالتقنين.

وأعطى المحافظ مهلة للمواطنين لمدة شهر، وذلك لتسديد رسوم المعاينات لاستكمال الإجراءات الاصة بعملية التقنين التقنين، موجها لجنة استرداد وتقنين الأراضي بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الأمن لإزالة أي التعديات لم تستكمل إجراءات التقنين،مؤكدا حرص الحكومة على تقنين أوضاع الأراضي حفاظا على أموال الدولة.

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