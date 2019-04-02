تطوير شبكة الكهرباء وزيادة قدرة المحولات بقرى الحامول في كفر الشيخ

تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة الحامول، بمحافظة كفر الشيخ، أعمال تطوير شبكة الكهرباء وزيادة قدرة المحولات بقرى مركز الحامول، وذلك بالتزامن مع قرب حلول موسم الصيف.



وقامت هندسة كهرباء قرى مركز الحامول، بتركيب وتكبير قدرات المحولات بقرى الحامول، حيث تم تركيب كشك جديد بقرية ٦ الطرفاية بقدرة ٥٠٠ ك.ف.ا بدلًا من ٣٠٠ ك.ف.ا، وتركيب كشك جديد بقرية ٤٧ الجدية بقدرة ٣٠٠ ك.ف.ا بدلًا من ٢٠٠ ك.ف.ا، وتكبير قدره محول ٥٢ المنصور من ٢٠٠ ك.ف.ا إلى ٣٠٠ ك.ف.ا، وتكبير قدره محول ٤٥ الجدية من ١٦٠ ك.ف.ا إلى ٢٠٠ ك.ف.ا، وتكبير قدره محول وهبة من ١٠٠ ك.ف.ا إلى ١٦٠ ك.ف.ا، وتكبير قدره محول البداروة من ٦٣ ك.ف.ا إلى ١٠٠ ك.ف.ا، وتكبير قدره محول الشهيد الشرقاوى من ٥٠ ك.ف.ا إلى ٦٣ ك.ف.ا.



وقدّمَت "ماضي"، الشكرَ والتقديرَ إلى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على الجهود المبذولة في تطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة، وحل مشاكل الكهرباء بمركز ومدينة الحامول.