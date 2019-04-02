هنية: مصر سلمتنا جداول زمنية لـ"التهدئة".. وأبلغناها 3 مطالب حول أسرانا لدى إسرائيل

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، إن حماس قدمت ثلاثة مطالب إلى مصر بشأن الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، خلال التفاهمات التي تجرى حاليا برعاية القاهرة.



وأضاف: "المطالب تنص على رفع أجهزة التشويش، وإلغاء العقوبات التي فرضها الاحتلال على الأسرى مؤخرًا، وتأمين حياة كريمة لهم واستئناف الزيارات".



وأوضح أن القاهرة سلمت حماس جدول زمني لتنفيذ العديد من البنود المتعلقة بتفاهمات التهدئة، قائلا: "نراقب مدى الالتزام بتنفيذ التفاهمات، ورؤيتنا أن يرى شعبنا إنجاز عملي أكثر مما يسمع".



وتجري مصر مباحثات مكثفة بين حماس وتل أبيب، من أجل الحفاز على الهدوء في غزة، ورفع الحصار.