وفد برلماني أردني يختتم زيارة لألمانيا

اختتم الوفد البرلماني الأردني برئاسة رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور عيسى الخشاشنة زيارة الى جمهورية المانيا الاتحادية.



وقال الخشاشنة: إن الهدف من الزيارة جاء ضمن اطر تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجال تطوير السياسات البيئية والصحية، وكذلك بحث السبل الناجعة لبدائل الطاقة النظيفة، مضيفا ان الزيارة تضمنت لقاء العديد من المسؤولين الألمان، من ضمنهم ممثل وزارة الاستثمار الألماني وممثلون عن وزارة التخطيط الألماني وعدد من المسؤولين في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية وممثلي وزارة البيئة والحفاظ على الطبيعة والأمن النووي.



وأضاف، إنه تم الاطلاع خلال الزيارة كذلك على التجربة الألمانية فيما يتعلق بآليات التعامل مع النفايات، وكيفية تدويرها والاستفادة منها استثماريا ما يساعد على إيجاد فرص عمل، كما اطلع الوفد على سبل تطويع المصادر بهدف الحصول على الطاقة البديلة، حيث زار المنشآت المعنية بحرق النفايات في مدينة برلين، والغاز الحيوي المستخرج من روث المواشي والدواجن في مدينة روستوك.



وأوضح الخشاشنة أنه تم خلال اللقاءات بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، منها التعليم التقني والفني، وتعزيز التشاركية بين البلديات الرئيسة في الدولتين الصديقتين لا سيما ما يتعلق بموضوع البيئة والصحة.



وضم الوفد النواب مرزوق الدعجة، محمد العياصرة، حياة المسيمي، محمد العتايقة، جودت الدرابسة، إبراهيم بني هاني، بالإضافة إلى أمين عام وزارة البيئة احمد القطارنة.