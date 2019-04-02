جامعة طنطا تحقق 100% من المستهدف لمبادرة "100 مليون صحة"

حققت جامعة طنطا في الشهر الأول لمبادرة "100 مليون صحة" نسبة 100%‎ من المستهدف الكلي، بالإضافة إلى 97 ‎%‎ من الفئات الوافدة من المرضى وحالات الدخول وزوار المرضى بالمستشفيات الجامعية المختلفة.



وقال الدكتور أحمد غنيم، المشرف العام على المستشفيات الجامعية بالمحافظة، إن جامعة طنطا هي أول جامعة على مستوى الجمهورية تحقق هذا المستهدف بسبب الإقبال الكبير من جميع الفئات، إذ تم تنفيذ المبادرة على جميع المستهدفين من الطلاب والعاملين بمختلف كليات وإدارة الجامعة برئاسة الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة.



وأضاف غنيم - في تصريح اليوم - أنه تم تنفيذ جدول المرور بفرق عمل مدربة ومجهزة على أعلى مستوى لجميع الكليات بالجامعة والإدارة الطبية والمدن الجامعية بالكامل، بالإضافة إلي النقاط الثابتة في المستشفيات.



وأوضح أن العمل مازال مستمرا في الشهر الثاني لمضاعفة المستهدف عن طريق النقاط الثابتة، حيث مازال الإقبال مستمرا بسبب الوعي الصحي واقتناع المواطنين بأهمية الكشف عن فيروس سي وكافة الأمراض غير السارية.