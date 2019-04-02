النيابة في اتهام حداد بهتك عرض طفلتين بالزاوية الحمراء: هددهما بـ"سكين"

حصلت "الدستور" على نص تحقيقات نيابة شمال القاهرة في اتهام حداد بهتك عرض طفلتين تحت تهديد السلاح، في القضية المقيدة برقم 9755 لسنه 2017 جنايات الزاوية الحمراء.



وتبين من قرار الإحالة قيام المتهم "إبراهيم. ج" وشهرته "إبراهيم لا لا" 35 سنة، أنه في غضون إبريل 2017 هتك عرض المجني عليهما "يارا.م"، و"دينا. ت" بالقوة والتهديد بأن أشهر في وجههما سلاح أبيض "سكين" وهددهما بإلحاق الأذى بهما مما بث الرعب في نفسهما وأجبرهما على حسر ملابسهما بالقوة وتمكن من شل مقاومتهم وجثم على المجني عليها الأولي ثم الثانية وذلك حال كون المجني عليهم لم يتجاوز سن الثامنة عشر.



وخلال التحقيقات أقر المجني عليهما أنهما قررا ترك منازلهما والسفر إلى الإسكندرية للعمل هناك وذلك نظرًا للظروف المالية لعائلتهما وعدم القدرة على تلبية طلباتهما، وفي صباح يوم الواقعة اتصلا بصديق المجني عليها الثانية لانتظارهما في الإسكندرية لتوفير فرصة عمل فتهرب منهما وطلب عدم حضورهما.



وأضافت أنهما قررا عدم العودة والسفر في اليوم الثاني، فسارا في الشارع حتى ركبا "توك توك" وطلبا منه مكان للمبيت ليلة واحدة فأخبرهما بوجود غرفة بالزاوية الحمراء لكن إيجارها غالي، فقالا له إنهما لا يملكان أي أموال وطلبا منه بيع "دبلة" كانت بحوزتهما ودفع إيجار الغرفة وبالفعل وافق وتوجها إليها وأغلق الباب من الخارج.



وتابعت: "وفي الساعة الثانية عشر ليلًا قام المتهم بمحاولة كسر الباب وعقب ذلك فتحنا له وقام بتهديدنا باستخدام سكين وخلانا نقلع هدومنا وحاول ينام معايا مرتين لكنه فشل ثم حاول ينام مع دينا وعقب ذلك صعد 5 أشخاص من أصدقائه وتمكنا من الهروب والاختباء وإبلاغ الشرطة التي تمكنت من القبض على المتهم".



وقالت "مديحة.خ" والدة المجني عليها الأولى: إنها أثناء بحثها عن كريمتها لكونها متغيبة عن مسكنها ورد إليها اتصال هاتفي بالعثور عليها بقسم شرطة الدرب الأحمر وعند وصولها قالت لها إن المتهم قام بهتك عرضها.



وتبين من التحريات أنه عقب ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبالانتقال تبين قيام الأهالي بالقبض على المتهم لقيامة بالتعدي جنسيًا على المجني عليهما.



وبعد عرض الأوراق والاطلاع على ما تم فيها من تحقيقات قررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهم طبقًا لمواد الاتهام.