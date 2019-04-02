حملات مكثفة بمطروح لمحاربة الأسواق العشوائية

واصل مسئولو محافظة مطروح حملاتهم على الأسواق العشوائية التي انتشرت في الآونة الأخيرة بالمحافظة، عن طريق شن حملات لضبط الخارجين عن القانون، وتحقيق الانضباط داخل ميادين المحافظة.



وقام مجلس ومدينة مطروح بشن الحملات لإزالة الإشغالات والقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية بالتعاون مع قسم شرطة المرافق.



وأسفرت الحملات عن تحرير 205 مخالفات خلال شهر مارس، تضمنت " 8 مخالفات للباعة المتجولين، 89 مخالفة إشغال طريق، 56 مخالفة نظافة، 52 حالة مضبوطات مخالفة" بالإضافة إلى شن 6 حملات لرفع إشغالات الطريق والباعة الجائلين.



وقال العميد مهندس أحمد الإسكندراني، رئيس مركز ومدينة مطروح، إنه يتم شن الحملات يوميا للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية لتحقيق الانضباط في الشارع المطروحي.



وأكد "الإسكندراني" أنه يتم التنسيق مع الجهات الأمنية لرفع إشغالات الأسواق العشوائية وغلق الطريق وتعيين خدمة ثابتة للقضاء على تلك الظاهرة.