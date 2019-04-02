"صقر" يشدد على إزالة العقارات ذات الخطورة الداهمة بالسويس

أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، على رؤساء الأحياء بسرعة استخراج قرارات الإزالة ورخصة هدم العقارات ذات الخطورة الداهمة، وإعطاء مهلة 24 ساعة لأصحاب هذه العقارات والبدء في الإزالة على نفقتهم، سواء من خلاله أوعن طريق مديرية الإسكان، بالتنسيق مع مديرية أمن السويس، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين، والبدء فى إزالة العمارات غيرالمأهولة بالسكان على مستوي الأحياء.



جاء ذلك خلال اجتماع اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، بحضورالدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام، وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء باسم العطار مساعد مدير الأمن، وممثلي القوات المسلحة، ومديري شرطة المرافق ورؤساء الأحياء والإسكان والجهات المعنية.