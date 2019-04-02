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الثلاثاء 02/أبريل/2019 - 01:06 م

الحكم في فرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء.. 30 إبريل

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء
نجلاء رفاعي
dostor.org/2576303

حجزت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء بسبب سعر الفيزيتا للحكم بجلسة 30 أبريل.

يذكر أن المحامي بالنقض صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح رفعا دعوى مستعجلة رقم 2389 لسنة 2018 والتي تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراسًا قضائيين عليها.

وتستند الدعوى إلى امتناع الأطباء عن تنفيذ القانون بخصوص وضع الحد الأقصى لأسعار وكشوفات الخدمات الطبية وارتكاب وتخطيط ممثليها لجرائم البلطجة وفرض السيطرة والتهديد ضد نقابة الصيادلة واتحاد المهن الطبية واستغلال نقابة الأطباء لصالح فئة قليلة من المنتفعين والمتربحين على خلاف أهداف انشاء نقابة الأطباء المنصوص عليها قانونًا.

وجاء في نص الدعوى: "المادة 77 من الدستور المصري وفيها جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية بحكم قضائي حيث ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها علي أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ومساءلتهم".

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