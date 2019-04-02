القاهرة : الثلاثاء 02 أبريل 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:46 ص

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي
06:56 ص

إسرائيل تسجن 9 جنود رفضوا المشاركة فى عملية بغزة
02:17 ص

الرئيس الفنزويلى يعين وزيرًا جديدًا للكهرباء
10:23 م

مطالب بإلزام القطاع الخاص بـ«الأدنى للأجور»
10:22 م

يُسر حسين.. قصة منتقبة تعشق الأيقونات القبطية
08:26 م

نداهة الشرق.. صحفية تروى قصة حبها لبلاد العرب: لن أعود لأمريكا
03:16 م

مباراة ليفربول وتوتنهام

01:49 م

المتحدث باسم الوزراء: إقبال عالمي على شراء بيانات مزايدة البحث واستكشاف البترول بالبحر الأحمر
11:13 ص

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر
06:41 م

مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر اليوم السبت
02:12 م

بث مباشر الأهلي والزمالك بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بدون تقطيع
10:13 م

بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019
محافظات
الثلاثاء 02/أبريل/2019 - 01:05 م

حركة تداول السفن بميناء دمياط

حركة تداول السفن
حسام فهمي
dostor.org/2576302

استقبل ميناء دمياط اليوم الثلاثاء، 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة.

وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1373 طن قمح، وغادر عدد 720 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 41014 من البضائع العامة منها عدد 142 سيارة نقل محملة بـ 7304 أطنان قمح.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 130840، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 21677 طنا.

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 3986 طن يوريا و3000 طن ملح و2550 طن مولاس و1570 طن رمل، و5350 طن علف بنجر، و1550 طن أرز.

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1122 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 123 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1393 حاوية مكافئة.

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 15754 طن حديد و12000 طن قمح و1442 طن أخشاب و1556 طن زيوت.

اقرأ أيضًا
منذ 3 شهر

وكيل تعليم دمياط يفعل برنامج "المعلمون أولا"

الآن

البنك الدولى يشيد بالجهود المصرية فى مكافحة الفساد والقضاء على الإرهاب

اعتبارًا من أول مايو.. الالتزام بسداد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونيًا

رئيس الوزراء يُصدر اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك

العصار والمصيلحى يشهدان توقيع مذكرة تفاهم مع "سيلينجرو بروم" البيلاروسية

ads
الأكثر قراءة

اعتبارًا من أول مايو.. الالتزام بسداد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونيًا

بشرى سارة تخص مستشفى الأهلي

عصابة مسلحة تختطف 11 شرطيًا تحت تهديد السلاح وسط المكسيك

البنك الدولى يشيد بالجهود المصرية فى مكافحة الفساد والقضاء على الإرهاب

ألبومات الصور

بالصور.. "أوقاف الإسكندرية" تشارك فى إحياء يوم الأرض الفلسطينى

بالصور.. قصر ثقافة أسوان يستضيف العرض المسرحى "أمير الجنوب"

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق محل تجاري بـ"السبع بنات" في الإسكندرية

عروض فنية وتنورة تستقبل زوار الأهرامات احتفالا بالعيد القومى للجيزة

رياضة

صحف فرنسا تبرز مصير المدير الرياضي لـ "مارسيليا"

تحديد عودة "إكرامي" للمران الجماعي للأهلى بعد مواجهة "صن داونز"

بعثة الأهلي تتوجه غدًا إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

اعتبارًا من أول مايو.. الالتزام بسداد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونيًا

بشرى سارة تخص مستشفى الأهلي

عصابة مسلحة تختطف 11 شرطيًا تحت تهديد السلاح وسط المكسيك

البنك الدولى يشيد بالجهود المصرية فى مكافحة الفساد والقضاء على الإرهاب

الرئيس نيوز

تفاصيل استعدادت "الصحة" لإطلاق مبادرة السيسى لعلاج مليون إفريقى من فيروس سي

أكرم إمام أوغلو .. حفيد أتاتورك يسحق أردوغان في اسطنبول

بارنييه: بريطانيا تسير إلى خروج "فوضوى" من الاتحاد الأوربى

"الرئيس نيوز" يرصد .."إدلب" معركة تكسير العظام فى سوريا

رواد 2030 تطلق أول حاضنة أعمال للشباب الإفريقي (التقديم والمحاضرات إلكترونيًا

كشكول

عبدالغفار: مصر ضمن 10 دول أبطال التعليم فى أفريقيا

استشاري يكشف أسباب ارتفاع التشوهات الخلقية بين الأطفال

الجامعة الأمريكية بالقاهرة: نسعي لتعليم ذو جودة عالية

"بينج": التعليم العالي المفتاح الأساسي وحلقة الوصل بين الصين وأفريقيا

الخميس.. انطلاق المنتدى العالمي الأول للتعليم العالي بحضور "السيسي"

الأمصار

بعد عقود من التوتر.. "سيلفي" للتاريخ بين اليونان ومقدونيا الشمالية

ظريف: العقوبات الأمريكية منعت وصول المساعدات لمنكوبي الفيضانات

محافظة مصرية تمنع "البلاستيك"

تراجع حاد في أعداد السياح السعوديين بتركيا

تزامنا مع زيارة الملك سلمان.. صورة نادرة للملك المؤسس قبل 8 عقود

مرايا الابداع

الكاتب نهاد شريف

من فن الموال

ads
منوعات

العثور على حوت ضخم بداخله 49 رطلا من البلاستيك في إيطاليا

246 مرشحًا للفوز بجائزة "أستريد ليندجرين" السويدية

قانون لحظر التمييز ضد الباحثين عن العمل في كوريا الجنوبية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

دراسة: السويد هي المكان الأفضل للأطفال المبتسرين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎