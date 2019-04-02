حركة تداول السفن بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط اليوم الثلاثاء، 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة.



وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.



كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1373 طن قمح، وغادر عدد 720 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 41014 من البضائع العامة منها عدد 142 سيارة نقل محملة بـ 7304 أطنان قمح.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 130840، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 21677 طنا.



كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 3986 طن يوريا و3000 طن ملح و2550 طن مولاس و1570 طن رمل، و5350 طن علف بنجر، و1550 طن أرز.



كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1122 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 123 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1393 حاوية مكافئة.



بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 15754 طن حديد و12000 طن قمح و1442 طن أخشاب و1556 طن زيوت.