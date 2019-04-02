المتحف المصري يعرض قنينة من المرمر و4 عملات برونزية من العصر الروماني

يبدأ المتحف المصري بالتحرير، هذا الأسبوع، في عرض قنينة مستديرة من المرمر، و4 عملات من البرونز ترجع للعصر الروماني، وذلك في تقليده المتبع بتسليط الضوء أسبوعيًا على قطع أثرية جديدة من مقتنياته.



وقالت مدير عام المتحف صباح عبدالرازق - في تصريح اليوم الثلاثاء - إن هذه القطع تعرض لأول مرة، حيث إنها كانت مخزنة بمخازن المتحف، مشيرة إلى أن القنينة كانت إحدى مقتنيات قصر المنتزه بالإسكندرية، وهي مستديرة الشكل ومصنوعة من المرمر.



وأضافت أن القنينة تتميز بشكلها الفني الرائع، وهى ذات مقبضين، مزينة برأسين لأسدين، ويوجد على الجانبين المسطحين تصميمان يشبهان الميداليات، أحدهما يمثل الإمبراطور تراجان ينظر لليمين، والآخر صورة نصفية للإمبراطور هادريان ينظر لليسار، وعلى الميداليتين توجد بقايا تذهيب.



وبالنسبة للعملات، أوضحت أنها عبارة عن 4 عملات برونزية، اثنتان منها تصوران الإمبراطور تراجان واثنتان للإمبراطور هادريان، وهما يرتديان إكليل الغار والسترة العسكرية.