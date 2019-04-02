القاهرة : الثلاثاء 02 أبريل 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:46 ص

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي
06:56 ص

إسرائيل تسجن 9 جنود رفضوا المشاركة فى عملية بغزة
02:17 ص

الرئيس الفنزويلى يعين وزيرًا جديدًا للكهرباء
10:23 م

مطالب بإلزام القطاع الخاص بـ«الأدنى للأجور»
10:22 م

يُسر حسين.. قصة منتقبة تعشق الأيقونات القبطية
08:26 م

نداهة الشرق.. صحفية تروى قصة حبها لبلاد العرب: لن أعود لأمريكا
03:16 م

مباراة ليفربول وتوتنهام

01:49 م

المتحدث باسم الوزراء: إقبال عالمي على شراء بيانات مزايدة البحث واستكشاف البترول بالبحر الأحمر
11:13 ص

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر
06:41 م

مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر اليوم السبت
02:12 م

بث مباشر الأهلي والزمالك بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بدون تقطيع
10:13 م

بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019
مصر
الثلاثاء 02/أبريل/2019 - 01:00 م

انطلاق المنتدى العالمى الأول للتعليم العالى والبحث العلمى 4 أبريل

انطلاق المنتدى العالمى
إسراء جمال
dostor.org/2576296

تشهد مصر صباح بعد غدًا الخميس، بدء فعاليات المنتدى العالمى الأول للتعليم العالى والبحث العلمى بين الحاضر والمستقبل، برعاية وحضور رئيس الجمهورية خلال الفترة من 4 ـ 6 أبريل الجارى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويعقد المنتدى بالعاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها نموذجًا معاصرا للتطوير والتخطيط والبناء للمستقبل تم إنجازه في وقت قياسى، وتؤكد قدرة المصريين على التعمير وتحقيق التنمية والانفتاح على العالم، كما يمثل المنتدى العالمي فرصة دولية لزيادة الاستثمار في التعليم العالي، وإقامة الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويشارك فى فعاليات المنتدى حوالى 2000 شخصية من بينهم كبار المسئولين والعلماء والخبراء والمهتمين بالتعليم الجامعى والبحث العلمى والابتكار، وأكثر من 300 شخصية أجنبية من كبار العلماء ورؤساء الجامعات الدولية ونواب وزراء التعليم وخبراء التعليم من 55 دولة، بالإضافة إلى ممثلى المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالتعليم العالى والبحث العلمى.

يستهدف المنتدى خلق منصة دولية لتناول حاضر ومستقبل التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار من خلال مناقشات حوارية تتناول عددا من القضايا المطروحة عالميا بطريقة تسمح بتبادل الخبرات والتجارب العالمية فى مجالات تطوير التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار.

ويناقش المنتدى على مدار ثلاثة أيام الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا البازغة وتدويل التعليم والاقتصاد القائم على المعرفة ودور التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة.

كما يناقش المنتدى عددًا من القضايا المهمة مثل تعظيم عائد الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتحديات التي يواجهها التعليم العالي والبحث العلمي على المستوى الدولي في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم حاليًا.

ويطرح المنتدى أيضًا موضوعات الذكاء الاصطناعي وتأهيل الخريجين لسوق العمل الجديدة، وتحقيق الجودة في التعليم العالي، والارتقاء بوضع الجامعات المصرية في التصنيف الدولي.

ويصاحب المنتدى تنظيم معرض كبير يشارك به 85 عارضا من الجامعات المصرية الحكومية، والخاصة والأهلية، وفروع الجامعات الأجنبية فى مصر، والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالتعليم العالى والبحث العلمى والابتكار فى العالم.

ويتضمن المعرض جناحا للجامعات الحكومية، وجناحا للجامعات الخاصة، وجناحا للجامعات الأهلية الجديدة، وجناحا لأفرع الجامعات الأجنبية فى مصر، كما يتضمن جناحا للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وجناحا لعدد من الجهات الداعمة، وجناحا للمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالتعليم،وجناحا لعدد من الوزارات.وسيفتح المعرض أبوابه لأولياء الأمور وطلاب المرحلة الثانوية يومى الجمعة والسبت القادمين للزيارة.

كما يصاحب المنتدى تنظيم منصة حوار للشباب"Youth Talk Dome"، ويأتى تنظيم هذه المنصة في إطار إيمان الدولة المصرية بأهمية الشباب، وتفعيل دوره في الحوار وتبادل الرؤى، فضلا عن أهمية مشاركته في تحقيق أجندة وخطط التنمية المستدامة 2030، حيث أن المنتدى سيكون نقطة التقاء لأكثر من 2000 شاب وفتاة من مختلف المحافظات يوميًا؛ بهدف الاستفادة من الخبرات والتجارب المقدمة من قبل رواد الأعمال ومديري كبرى الشركات العالمية وأصحاب الكفاءات في التخصصات المختلفة.

وستشمل الموضوعات التي ستدور حولها المنصة موضوعات متعلقة بالإرشاد الوظيفى، والتدريب وبناء العلاقات، وتمكين الشباب، وبناء القدرات، وتطوير المهارات القيادية، وريادة الأعمال، وكيفية التغلب على التحديات، وغيرها من المهارات الضرورية لسوق العمل ومتطلباته الحديثة.

وستقام المنصة على مدار ثلاثة أيام بحضور أكثر من 50 متحدثا وأكثر من 30 رائد أعمال في مختلف المجالات، فضلا عن حضور عدد من المستثمرين وكبار المسؤولين وممثلي كبرى الشركات العالمية.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 15 ساعة

مطالب بإلزام القطاع الخاص بـ«الأدنى للأجور»

منذ يومين

المتحدث باسم الوزراء: إقبال عالمي على شراء بيانات مزايدة البحث واستكشاف البترول بالبحر الأحمر

منذ 4 أيام

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت

منذ أقل من شهر

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد

منذ أقل من شهر

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها

منذ أقل من شهر

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب

الآن

البنك الدولى يشيد بالجهود المصرية فى مكافحة الفساد والقضاء على الإرهاب

اعتبارًا من أول مايو.. الالتزام بسداد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونيًا

رئيس الوزراء يُصدر اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك

العصار والمصيلحى يشهدان توقيع مذكرة تفاهم مع "سيلينجرو بروم" البيلاروسية

ads
الأكثر قراءة

اعتبارًا من أول مايو.. الالتزام بسداد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونيًا

بشرى سارة تخص مستشفى الأهلي

عصابة مسلحة تختطف 11 شرطيًا تحت تهديد السلاح وسط المكسيك

انقلاب سيارة ترحيلات بالجيزة وإصابة عدد من المساجين

ألبومات الصور

بالصور.. "أوقاف الإسكندرية" تشارك فى إحياء يوم الأرض الفلسطينى

بالصور.. قصر ثقافة أسوان يستضيف العرض المسرحى "أمير الجنوب"

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق محل تجاري بـ"السبع بنات" في الإسكندرية

عروض فنية وتنورة تستقبل زوار الأهرامات احتفالا بالعيد القومى للجيزة

رياضة

صحف فرنسا تبرز مصير المدير الرياضي لـ "مارسيليا"

تحديد عودة "إكرامي" للمران الجماعي للأهلى بعد مواجهة "صن داونز"

بعثة الأهلي تتوجه غدًا إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

اعتبارًا من أول مايو.. الالتزام بسداد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونيًا

بشرى سارة تخص مستشفى الأهلي

عصابة مسلحة تختطف 11 شرطيًا تحت تهديد السلاح وسط المكسيك

انقلاب سيارة ترحيلات بالجيزة وإصابة عدد من المساجين

الرئيس نيوز

تفاصيل استعدادت "الصحة" لإطلاق مبادرة السيسى لعلاج مليون إفريقى من فيروس سي

أكرم إمام أوغلو .. حفيد أتاتورك يسحق أردوغان في اسطنبول

بارنييه: بريطانيا تسير إلى خروج "فوضوى" من الاتحاد الأوربى

"الرئيس نيوز" يرصد .."إدلب" معركة تكسير العظام فى سوريا

رواد 2030 تطلق أول حاضنة أعمال للشباب الإفريقي (التقديم والمحاضرات إلكترونيًا

كشكول

عبدالغفار: مصر ضمن 10 دول أبطال التعليم فى أفريقيا

استشاري يكشف أسباب ارتفاع التشوهات الخلقية بين الأطفال

الجامعة الأمريكية بالقاهرة: نسعي لتعليم ذو جودة عالية

"بينج": التعليم العالي المفتاح الأساسي وحلقة الوصل بين الصين وأفريقيا

الخميس.. انطلاق المنتدى العالمي الأول للتعليم العالي بحضور "السيسي"

الأمصار

بعد عقود من التوتر.. "سيلفي" للتاريخ بين اليونان ومقدونيا الشمالية

ظريف: العقوبات الأمريكية منعت وصول المساعدات لمنكوبي الفيضانات

محافظة مصرية تمنع "البلاستيك"

تراجع حاد في أعداد السياح السعوديين بتركيا

تزامنا مع زيارة الملك سلمان.. صورة نادرة للملك المؤسس قبل 8 عقود

مرايا الابداع

الكاتب نهاد شريف

من فن الموال

ads
منوعات

العثور على حوت ضخم بداخله 49 رطلا من البلاستيك في إيطاليا

246 مرشحًا للفوز بجائزة "أستريد ليندجرين" السويدية

قانون لحظر التمييز ضد الباحثين عن العمل في كوريا الجنوبية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

دراسة: السويد هي المكان الأفضل للأطفال المبتسرين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎