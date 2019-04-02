نص التحقيقات مع مالك شركة زور بطاقات عضوية بالنادي الأهلي

كشفت تحقيقات المستشار سمير حسن المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية، أن الدافع وراء قيام مالك شركة بتزوير بطاقات عضوية النادي الأهلي هو الاستيلاء على أموال مواطن بقصر النيل.



وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم محمود رشدي، مالك شركة، قام بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير بطاقات عضوية للنادي الأهلي الرياضي، وذلك بأن اتفق مع الآخر وأمده بالبيانات اللازمة لاصطناع البطاقات على غرار الصحيح منها، فقام المجهول باصطناعها.



كما تبين من خلال التحقيقات توصل المتهم إلى استيلاء على مبلغ مالي مملوك للمجني عليه موريس فوزي ميخائيل، وكان ذلك بطريق الاحتيال لسلب بعض من ثروته مستعملًا إحدى الطرق الاحتيالية بأن أوهم المجني عليه بواقعة مزورة بأنه من العاملين بإدارة النادي الأهلي وأعطاه بطاقات مزورة.



واستمعت النيابة العامة إلى أقوال صبري أحمد، فرد أمن بالنادي الأهلي الرياضي، أنه حال تواجده أمام بوابة النادي الأهلي الرياضي قام بالاطلاع على بطاقتي العضوية الخاصة بكل من ليليان موريس فوزي، وإبرام ظريف وليم، فتشكك في البطاقتين الخاصتين بهما، وبالكشف على بيانات العضويتين تبين أنها غير مقيدة بالحاسب الآلي بالنادي وعليه تم إخطار مدير أمن النادي واصطحبهما إلى مكتب الأمن بالنادي الذي حضر إليه فيما بعد المدعو موريس فوزي ميخائيل واكتشف تزوير بطاقة عضوية كل منهم.



وأفاد بأن المدعو إبرام ظريف وليم تحصل على بطاقتي العضوية من والد زوجته ليليان وأنه نما إلى علمه أنه قد تعرف على شخص يدعي محمود رشدي وهو من قام باعطائه عضويتين مقابل مائة وخمسون ألف جنيه للعضوية الواحدة.



وأضاف الشاهد أن مدير أمن النادي كان يمتلك صورة للمتهم من واقعة سابقة مماثلة سبق أن أبلغ عنها، وأنه بعرض تلك الصورة على المدعو موريس فوزي قرر أنه ذات الشخص الذي تحصل منه على العضويات محل التزوير.



واستمعت النيابة العامة إلى أقوال علاء صلاح الدين، مدير أمن بالنادي الأهلي الرياضي، فقال إن موريس فوزي قرر له داخل مكتبه أنه لم يقم بالمجئ إلى النادي والاشتراك بمعرفته لكنه تعرف على المتهم الذي حضر إلى معرضه محل عمله وعرض عليه الاشتراك في النادي الأهلي مقابل مائة وخمسين ألف جنيه للعضوية الواحدة وأنه تقابل معه حتى يقوم بدفع المبلغ المالي عن التجديد السنوي للاشتراك المزعوم.



وأضاف أنه عرض صورة كان يحتفظ بها المتهم وقرر بأنه ذات الشخص الذي قام بإعطائه بطاقات العضوية المزورة، كماأضاف أن البطاقات المضبوطة ليست صادرة من النادي الأهلي وأن البطاقات الصحيحة تكون خامتها وألوانها مختلفة، واتهم المتهم باصطناع البطاقات بغرض النصب على المدعو إبرام ظريف وليم ولم يكن بعلم بذلك التزوير.



كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليه موريس فوزي مالك محل أجهزه كهربائية، أن المتهم حضر بمحل عمله مرتديًا ملابس رياضية خاصة بالنادي الأهلي وأخبره بأنه يعمل بإدارة النادي وأنه بإمكانه إصدار عضويات بالنادي وعرض عليه صورة تظهره مع بعض الشخصيات العامة المعروفة ذات الصلة بالنادي الأهلي وعليه قام بإحضار استمارات زعم نسبتها إلى النادي الأهلي لملئ بياناتها تمهيدًا لإصدار بطاقات العضوية وبالفعل قام بإعطائه عضويتين بالنادي الأهلي إحداهما له والأخري تشمل بيانات ابنته ليليان وزوجها مقابل مائة وخمسون ألف جنيه للعضوية الواحدة متحصلة على مبلغ مالي قدره مائتان وعشرين الف جنيها وقام بدفع مبلغ مالي عشرين الف جنيه في العام الماضي مقابل تجديد بطاقات العضوية.



وكشفت تحريات أحمد حسين المصري، مفتش بادراة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أنه توصل إلى قيام المتهم بالاشتراك آخرين مجهولين في اصطناع بطاقات عضوية منسوب صدروها للنادي الأهلي الرياضي وأنه استعملها في النصب علي المدعو موريس فوزي مستوليا علي مبلغ مالي قدره مائتي الف جنيه ملكية المجني عليه، كما أن كل من موريس فوزي وليليان موريس فوزي وابرام ظريف قد استعملوا البطاقات المزوره حال عدم علمهم بتزويرها.