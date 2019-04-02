"الهجان" يتابع أعمال القافلة البيطرية المجانية بقنا

أكد عبدالحميد الهجان محافظ قنا، على مجانية الخدمات العلاجية التي تقدمها القوافل العلاجية البيطرية التي يقوم بها معهد بحوث التناسليات التابع لمركز البحوث الزراعية داخل القرى الأكثر احتياجا، جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لأعمال القافلة البيطرية بمحطة الألبان رقم 1 بالمعنا، بحضور الدكتور إبراهيم جاد عبد الله رئيس القافلة، والدكتور أيمن عبد اللاه مدير مديرية الطب البطري بقنا.



وأوضح المحافظ أن الخدمات العلاجية التي تقدمها القافلة تتضمن الفحص التناسلي والباطنة والجراحة وتقديم العلاج المناسب في المناطق المستهدفة لصغار المربين في مدن قنا وقوص ودشنا ونجع حمادي طوال فترة عملها بالمحافظة، والممتدة خلال الفترة من 30 مارس الماضي وحتى 5 أبريل الجاري، مشيرا إلى أن القافلة نجحت في توقيع الكشف على 2500 رأس ماشية، مضيفا أن أعمال القافلة لا تقتصر على الكشف فقط، حيث تشمل أيضا تنظيم دورات تدريبية للأطباء البيطريين بالمحافظة، وعقد ندوات إرشادية لصغار المربين.