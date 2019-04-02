تغيير ممثل "الصفوة للاستشارات" فى مجلس إدارة "الصعيد للمقاولات"

وافق مجلس إدارة شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، على تغيير ممثل شركة الصفوة للاستشارات والتنمية بالمجلس، حيث تم تعيين صبري محمود محمد محمد سلامة ممثلا عن الصفوة للاستشارات بمجلس إدارة الشركة بدلًا من محمد مصطفى عبدالعزيز علي.



يذكر أن الصعيد سجلت صافي ربح بلغ 57.04 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر 2018، مقابل 45.99 مليون جنيه أرباح في 2017.



وتراجعت إيرادات الصعيد للمقاولات في 2018، حيث سجلت 736.86 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 800.18 مليون جنيه في 2017.



وبشأن القوائم المستقلة؛ ارتفعت أرباح الشركة خلال العام الماضي لتسجل نحو 56.95 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 45.87 مليون جنيه في 2017.