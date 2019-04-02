المؤبد لثلاثة عمال ذبحوا مواطنا في الصف

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 3 أشخاص قتلوا مواطن في الصف بالجيزة، بالسجن المؤبد.



صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين عادل عبدالهادي ومحمد الحسيني، وأمانة السر وجيه أديب وأبوبكر طه.



وأسندت النيابة للمتهمين "ع.ع"، عامل، و"و.ع"، عامل، و"ع.ع"، عامل، تهمة قتل المجني عليه "س.ع"، عمدًا مع سبق الإصرار، حيث أعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء متوجهين إلى مكان تواجده، وما أن ظفروا به حتى أطلق عليه المتهم الأول عيارًا ناريًا من سلاحه، فيما قام الثاني بذبح المجني عليه، للثأر من وفاة والدهم.