"ماي" تستدعي حكومتها لإجراء "محادثات أزمة" بشأن الـ"بريكست"

استدعت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، حكومتها لإجراء "محادثات أزمة" بعد أن فشل نواب مجلس العموم البريطاني في التوحد حول أي من البدائل المطروحة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، بعد جولة ثانية من التصويت الإرشادي غير الملزم للحكومة ليلة أمس.



وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية -في نبأ بثته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- أن ماي، حشدت حكومتها في مقر رئاسة الوزراء البريطاني "داوننج ستريت"ن من أجل التوصل إلى خطة بعد أن وجه موظفو قطاع الخدمة المدنية في بريطانيا تحذيرا مكتوبا إلى الوزراء من ارتفاع أسعار الأغذية والتهديدات الأمنية في حال غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في غضون عشرة أيام.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هذا الاجتماع يأتي في الوقت الذي حذر فيه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه من أن احتمالية إتمام بريكست دون اتفاق تزداد يوما بعد يوم.