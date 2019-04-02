الإحصاء: 13.9% تراجعا في عدد الأجانب العاملين في الحكومة وقطاع الأعمال
أعلن الجهاز المركزي للتعـبئة العامة والإحصاء تراجع عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام الأعمال العام ليبلغ 975 أجنبيًا (منهم 866 ذكور بنسبة 88.8% - 109 إناث بنسبة 11.2%) عام 2018 مقابل 1132 أجنبيًا عام 2017 بنسبة انخفاض 13.9%.
وذكر الجهاز - اليوم الثلاثاء في النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام الأعمال العام عام 2018 - أن الدول الأوروبية استحوذت على العدد الأكبر منهم ليبلغ 543 أجنبيًا بنسبة 55.7%، تليها الدول الآسيوية (غير العربية) بـ185 أجنبيًا بنسبة 19.0%، بينما تمثل الدول الاقيانوسية أقل الأعداد حيث بلغ عددهم 31 أجنبيًا فقط بنسبة 3.2%.
وأوضح أن عدد الأجانب الحاصلين على مؤهل جامعي بلغ 705 أجانب بنسبة 72.3%، يليهم الحاصلين على مؤهل أقل من الجامعي بعدد 142 أجنبيًا بنسبة 14.6%..مشيرًا إلى أن الأخصائيين (أصحاب المهن العلمية) يمثلون العدد الأكبر حيث بلغ 633 أجنبيًا بنسبة 64.9%، يليهم كبار المسؤولين والمديرين بعدد 200 أجنبي بنسبة 20.5%، بينما يمثل الكتبة أقل الأعداد حيث بلغ 5 أجانب بنسبة 0.5% من إجمالي عدد الأجانب.
ولفت الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن العاملين الأجانب بالقطاع العام الأعمال العام استحوذ على العدد الأكبر بـ434 أجنبيًا بنسبة 44.5% (معظمهم يعملون بالشركة القابضة للغازات الطبيعية)، يليهم العاملين الأجانب بالهيئات العامة بعدد 426 أجنبيًا بنسبة 43.7% (معظمهم يعملون في الهيئة المصرية العامة للبترول واتحاد الإذاعة والتليفزيون).