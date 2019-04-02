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الثلاثاء 02/أبريل/2019 - 11:55 ص

الإحصاء: 13.9% تراجعا في عدد الأجانب العاملين في الحكومة وقطاع الأعمال

الإحصاء
الإحصاء
أ ش أ
dostor.org/2576151

أعلن الجهاز المركزي للتعـبئة العامة والإحصاء تراجع عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام الأعمال العام ليبلغ 975 أجنبيًا (منهم 866 ذكور بنسبة 88.8% - 109 إناث بنسبة 11.2%) عام 2018 مقابل 1132 أجنبيًا عام 2017 بنسبة انخفاض 13.9%.

وذكر الجهاز - اليوم الثلاثاء في النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام الأعمال العام عام 2018 - أن الدول الأوروبية استحوذت على العدد الأكبر منهم ليبلغ 543 أجنبيًا بنسبة 55.7%، تليها الدول الآسيوية (غير العربية) بـ185 أجنبيًا بنسبة 19.0%، بينما تمثل الدول الاقيانوسية أقل الأعداد حيث بلغ عددهم 31 أجنبيًا فقط بنسبة 3.2%.

وأوضح أن عدد الأجانب الحاصلين على مؤهل جامعي بلغ 705 أجانب بنسبة 72.3%، يليهم الحاصلين على مؤهل أقل من الجامعي بعدد 142 أجنبيًا بنسبة 14.6%..مشيرًا إلى أن الأخصائيين (أصحاب المهن العلمية) يمثلون العدد الأكبر حيث بلغ 633 أجنبيًا بنسبة 64.9%، يليهم كبار المسؤولين والمديرين بعدد 200 أجنبي بنسبة 20.5%، بينما يمثل الكتبة أقل الأعداد حيث بلغ 5 أجانب بنسبة 0.5% من إجمالي عدد الأجانب.

ولفت الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن العاملين الأجانب بالقطاع العام الأعمال العام استحوذ على العدد الأكبر بـ434 أجنبيًا بنسبة 44.5% (معظمهم يعملون بالشركة القابضة للغازات الطبيعية)، يليهم العاملين الأجانب بالهيئات العامة بعدد 426 أجنبيًا بنسبة 43.7% (معظمهم يعملون في الهيئة المصرية العامة للبترول واتحاد الإذاعة والتليفزيون).

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