الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عشرة فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عشرة مواطنين فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية.



وقال نادي الأسير- في بيان اليوم الثلاثاء- إن الاحتلال اعتقل سبعة مواطنين فلسطينيين من محافظة القدس، وشابين من جنين، وأعاد اعتقال الأسير المحرر حسن يوسف من رام الله، الذي كان قد أمضى نحو (20 عاما) متفرقة في سجون الاحتلال.



وفي الخليل جنوب الضفة، أصيب عدد من الطلبة والهيئة التدريسية في مدرسة الخليل الأساسية بحالات اختناق جراء استنشاقهم غازا مسيلا للدموع، وأفادت مصادر فلسطينية بأن جنود الاحتلال قاموا بإطلاقه، ورصاص حي ومطاطي باتجاه المدرسة والطلبة.



وأوضحت المصادر أنه تم نقل عدد من المصابين بحالات اختناق إلى المستشفى للعلاج، ولم تنتظم الدراسة في المدرسة.