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الثلاثاء 02/أبريل/2019 - 11:50 ص

محكمة عسكرية روسية تقضي بالسجن المشدد 19 عامًا لضابط سابق بسبب "داعش"

محكمة عسكرية روسية
أ ش أ
dostor.org/2576142

قضت محكمة "روستوف" العسكرية الروسية بالسجن المشدد لمدة 19 عاما بحق ضابط سابق، يدعى دينيس خيساموف، بعد إدانته بالقتال في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

وذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية، أن خيساموف المولود في إقليم كراسنودار، شارك في نشاطات التنظيم الإرهابي في سوريا، وتدرب في معسكرات تابعة للإرهابيين في محافظة الرقة، كما عمل في تركيا على تجنيد المسلحين للقتال في صفوفهم.

يذكر أن السلطات التركية اعتقلت خيساموف في أبريل 2017، وسلمته لحكومة طاجيكستان لأنه كان يحمل جواز سفر طاجيكيا تبين لاحقا أنه مزور؛ لتسلمه طاجيكستان لروسيا التي كانت قد عممت بطاقة بحث دولية باسمه، ومواصفاته.

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