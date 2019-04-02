الاتحاد الأوروبي يحذر من خطورة "بريكست" بلا اتفاق

حذر كبير المفاوضين في ملف بريكست عن الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه من أن "احتمال خروج بريطانيا من التكتل الأسبوع المقبل دون اتفاق، يزداد يوما بعد يوم".



وأكد بارنييه اليوم الثلاثاء أن "بريكست بدون اتفاق لم يكن يوما السيناريو الذي نتمناه أو نسعى إليه لكن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 مستعدة الآن لهذا السيناريو الذي يزداد احتمالا".



وأضاف، "دعونا لا ننسى أن لدينا اتفاقا أبرمته تيريزا ماي والحكومة البريطانية مع المجلس والبرلمان الأوروبيين في 25 تشرين الاول العام الماضي، أنه سيكون بوسع بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي في 29 آذار وهو ما كانت لندن تتطلع إليه"، مشيرا الى أنه إذا كانت لندن لا تزال ترغب بالانسحاب من التكتل بشكل منظم، فإن هذا الاتفاق هو الوحيد الذي سيكون بإمكانها الحصول عليه.



وكان البرلمان البريطاني قد رفض امس الاثنين جميع المقترحات البديلة التي طرحها النواب على التصويت في قضية بريكست.