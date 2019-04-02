المحكمة العليا في فنزويلا تقضي بتجريد "جوايدو" من حصانته البرلمانية

دعت المحكمة العليا في فنزويلا اليوم الثلاثاء، إلى تجريد زعيم المعارضة خوان جوايدو من الحصانة البرلمانية، في خطوة قد تؤدي قريبًا إلى سجنه، وفقا لموقع سي ان بي سي.



وقال قاضي المحكمة العليا، ميكيل مورينو، إنه يجب محاكمة جايدو بسبب انتهاكه لحظر السفر، بعد أن قام بجولة في العديد من دول أمريكا اللاتينية قبل بضعة أسابيع، ومن المتوقع أن تدعم الجمعية التأسيسية المؤيدة للحكومة الطلب خلال الأيام القادمة.



يذكر أن المحكمة العليا قد منعت جوييدو بالفعل من شغل المنصب لمدة 15 عامًا، واعتقلت رئيس أركانه بتهمة الإرهاب، قالت فابيانا روزاليس، الناشطة البالغة من العمر 26 عامًا وزوجة زعيم المعارضة خوان غايدو، إنها تشعر بقلق شديد بشأن سلامة زوجها.