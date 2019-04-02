"ليكيب": المدير الرياضي لمرسيليا الفرنسي يدرس الرحيل عن منصبه

ذكرت صحيفة "ليكيب"، اليوم الثلاثاء، أن المدير الرياضي الحالي لأوليمبيك مارسيليا، أندوني زوبيزاريتا، قرر الرحيل عن النادي الفرنسي لشغل المنصب نفسه في أرسنال الإنجليزي.



وقالت الصحيفة الفرنسية إن وضع زوبيزاريتا تأزم بعد فشله في وضع بصمته داخل مارسيليا، الذي يبتعد عن الهدف المعلن منذ بداية الموسم، وهو التأهل لدوري أبطال أوروبا.



وأشارت إلى أن مستقبل الحارس السابق لبرشلونة أصبح في يد مدرب الفريق، رودي جارسيا، المسؤول الأكبر عن الجانب الرياضي بالنادي الفرنسي، وعن تنظيم فرق الناشئين.



ووفقا لليكيب فإن زوبيزاريتا (57 عاما) لا يشارك في القرارات المصيرية التي توضح توجه مارسيليا الرياضي، ولا كذلك في الصفقات الكبرى وهو ما جعله يفكر جديًا في الرحيل.