النائب عاصم مرشد: الأزهر يقوم بدور مهم عربيًا وإفريقيًا وعالميًا

أكد النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، أن قيام اتحاد الجامعات الإفريقية بإرسال برقية شكر لمؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على احتضان جامعة الأزهر للفعاليات التي نُظمت بالقاهرة، هو دليل قاطع على المكانة الكبيرة والمرموقة التى يحظى بها الأزهر إقليميا وعربيا وإفريقيا ودوليا.



وقال "مرشد"، فى بيان له أصدره اليوم، إن إشادة اتحاد الجامعات الإفريقية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتدشين المقر الإقليمي لاتحاد جامعات شمال إفريقيا بجامعة الأزهر، إضافة لتنظيم واستضافة جامعة الأزهر للأولمبياد الرياضي الأول لشباب جامعات إفريقيا، بمشاركة العديد من شباب القارة السمراء.



وأشاد بما تقوم به مؤسسة الأزهر الشريف من دعم الآلاف من الطلاب الأفارقة الذين يدرسون بجامعة الأزهر، بالإضافة لما تقوم به من جهود كبيرة في نشر منهج الإسلام الوسطي بالعالم.