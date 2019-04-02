الاردن يستضيف دورة الدراسات القارية الأضخم لحكام كرة اليد

أعلن اتحاد كرة اليد، مشاركة 28 حكما يمثلون سبع دول، في دورة الدراسات القارية للحكام التي تعقد في الاردن بإشراف الاتحاد الاسيوي للعبة، في الدورة التي تعد الاضخم بتاريخ الاتحاد الاسيوي.



وتقام الدورة في عمان خلال الفترة من 18 الى 22 الشهر الحالي، يتخللها قيام الحكام المشاركين بإدارة مباريات بطولات الشباب المحلية، إلى جانب المشاركة في ادارة مباريات بطولة الجامعات الأردنية.



وأكد رئيس اتحاد كرة اليد الدكتور تيسير المنسي، أن الاتحاد الاسيوي اعتمد مشاركة 28 حكما يمثلون دول الاردن وسوريا ولبنان والكويت وسلطنة عمان والسعودية والبحرين، لافتًا إلى أن الأردن سيشارك بالحكام محمد جمال ومحمد غوادرة ويزن فتح الله وأمجد فتح الله.



وأشار المنسي لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، الى أن هذه الدورة يشرف عليها الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، فيما يتصدى الاردن لتنظيمها، مؤكدا حرص الاتحاد على اقامتها بالشكل الذي يليق بسمعة الاردن المعروف بحسن التنظيم وحفاوة الاستقبال.



وأكد أن هذه الدورة تعد الاضخم في تاريخ الاتحاد الاسيوي من خلال مشاركة 28 حكما وهو رقم غير مسبوق في دورات الاتحاد الاسيوي.



وفي رده على سؤال يتعلق بالشخصية التي ستتولى الاشراف على الدورة، كشف المنسي عن تكليف رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الاسيوي صالح عاشور بالإشراف على الدورة، في ظل ما يتمتع به من خبرة طويلة في هذا المجال.