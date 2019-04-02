القاهرة : الثلاثاء 02 أبريل 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:46 ص

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي
06:56 ص

إسرائيل تسجن 9 جنود رفضوا المشاركة فى عملية بغزة
02:17 ص

الرئيس الفنزويلى يعين وزيرًا جديدًا للكهرباء
10:23 م

مطالب بإلزام القطاع الخاص بـ«الأدنى للأجور»
10:22 م

يُسر حسين.. قصة منتقبة تعشق الأيقونات القبطية
08:26 م

نداهة الشرق.. صحفية تروى قصة حبها لبلاد العرب: لن أعود لأمريكا
03:16 م

'بث مباشر' مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بجودة عالية HD
01:49 م

المتحدث باسم الوزراء: إقبال عالمي على شراء بيانات مزايدة البحث واستكشاف البترول بالبحر الأحمر
11:13 ص

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر
06:41 م

مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر اليوم السبت
02:12 م

بث مباشر الأهلي والزمالك بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بدون تقطيع
10:13 م

بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019
عالم
الثلاثاء 02/أبريل/2019 - 11:47 ص

الاردن يستضيف دورة الدراسات القارية الأضخم لحكام كرة اليد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2576131

أعلن اتحاد كرة اليد، مشاركة 28 حكما يمثلون سبع دول، في دورة الدراسات القارية للحكام التي تعقد في الاردن بإشراف الاتحاد الاسيوي للعبة، في الدورة التي تعد الاضخم بتاريخ الاتحاد الاسيوي.

وتقام الدورة في عمان خلال الفترة من 18 الى 22 الشهر الحالي، يتخللها قيام الحكام المشاركين بإدارة مباريات بطولات الشباب المحلية، إلى جانب المشاركة في ادارة مباريات بطولة الجامعات الأردنية.

وأكد رئيس اتحاد كرة اليد الدكتور تيسير المنسي، أن الاتحاد الاسيوي اعتمد مشاركة 28 حكما يمثلون دول الاردن وسوريا ولبنان والكويت وسلطنة عمان والسعودية والبحرين، لافتًا إلى أن الأردن سيشارك بالحكام محمد جمال ومحمد غوادرة ويزن فتح الله وأمجد فتح الله.

وأشار المنسي لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، الى أن هذه الدورة يشرف عليها الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، فيما يتصدى الاردن لتنظيمها، مؤكدا حرص الاتحاد على اقامتها بالشكل الذي يليق بسمعة الاردن المعروف بحسن التنظيم وحفاوة الاستقبال.

وأكد أن هذه الدورة تعد الاضخم في تاريخ الاتحاد الاسيوي من خلال مشاركة 28 حكما وهو رقم غير مسبوق في دورات الاتحاد الاسيوي.

وفي رده على سؤال يتعلق بالشخصية التي ستتولى الاشراف على الدورة، كشف المنسي عن تكليف رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الاسيوي صالح عاشور بالإشراف على الدورة، في ظل ما يتمتع به من خبرة طويلة في هذا المجال.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 5 ساعات

إسرائيل تسجن 9 جنود رفضوا المشاركة فى عملية بغزة

منذ حوالي 10 ساعات

الرئيس الفنزويلى يعين وزيرًا جديدًا للكهرباء

منذ يومين

نداهة الشرق.. صحفية تروى قصة حبها لبلاد العرب: لن أعود لأمريكا

منذ 4 أيام

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى

منذ اسبوع

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول

منذ اسبوع

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون

الآن

الأرصاد: ارتفاع فى الحرارة اليوم يصاحبه أمطار.. والقاهرة 22 درجة

أزمة الجزائر تهدد اقتصاد كوبا

اليوم.. محاكمة 154 متهمًا فى "لجان العمليات النوعية بحلوان والفيوم"

مقتل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمالى القدس

ads
الأكثر قراءة

اعتبارًا من أول مايو.. الالتزام بسداد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونيًا

رئيس الوزراء يُصدر اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك

البنك الدولى يشيد بالجهود المصرية فى مكافحة الفساد والقضاء على الإرهاب

الأرصاد: ارتفاع فى الحرارة اليوم يصاحبه أمطار.. والقاهرة 22 درجة

ألبومات الصور

بالصور.. "أوقاف الإسكندرية" تشارك فى إحياء يوم الأرض الفلسطينى

بالصور.. قصر ثقافة أسوان يستضيف العرض المسرحى "أمير الجنوب"

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق محل تجاري بـ"السبع بنات" في الإسكندرية

عروض فنية وتنورة تستقبل زوار الأهرامات احتفالا بالعيد القومى للجيزة

رياضة

"ليكيب": المدير الرياضي لمرسيليا الفرنسي يدرس الرحيل عن منصبه

وزارة الشباب تنظم نموذج محاكاة لبطولة إفريقيا لكرة القدم

التغييرات المنتظرة في اتحاد الكرة تتصدر اهتمامات الصحف الألمانية

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

اعتبارًا من أول مايو.. الالتزام بسداد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونيًا

رئيس الوزراء يُصدر اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك

البنك الدولى يشيد بالجهود المصرية فى مكافحة الفساد والقضاء على الإرهاب

الأرصاد: ارتفاع فى الحرارة اليوم يصاحبه أمطار.. والقاهرة 22 درجة

الرئيس نيوز

"الجزار" يعيد ترتيب "الإسكان" من الداخل

ننشر نص الائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الجديد

وزارة الدفاع الجزائرية تنفي إقالة قائد أركان الجيش

جدل حول "قانون التعليم قبل الجامعي": النقابة "ماشوفناهوش".. والنواب: "مجاش كامل"

خبير اقتصادى: زيادة الرواتب والمعاشات أولى ثمار الإصلاح الاقتصادى والرئيس يعى مدخلات الموازنة

كشكول

انفوجراف .. آخر استعدادات التعليم لماراثون الثانوية العامة

"حلوان" تشارك فى المؤتمر الدولي الثامن للاتحاد العالمي لتعليم الفنون

"أمير الشعراء".. وسيلة وزير التعليم للرد على منتقدي المنظومة الجديدة

بالصور.. طلاب الأول الثانوى يلجئون لـ"الفيس بوك" بحثاً عن إجابات الفيزياء

وزير التعليم: نربي أولادنا على حب التعلم بعيداً عن الامتحانات

الأمصار

الحوثيون يمنعون توزيع الغذاء من مطاحن الحديدة

محمود العالول يكشف تفاصيل تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة

شاكيد: ضد أي حل إنساني مع غزة لحين عودة الجنود المحتجزين لدى حماس

إيران.. إخلاء 70 قرية في خوزستان بسبب الفيضانات

في خطوة غير مسبوقة.. تمثال بوذا على طريق الشيخ زايد بالإمارات

مرايا الابداع

الكاتب نهاد شريف

من فن الموال

ads
منوعات

246 مرشحًا للفوز بجائزة "أستريد ليندجرين" السويدية

قانون لحظر التمييز ضد الباحثين عن العمل في كوريا الجنوبية

حظر استعمال أكياس البلاستيك في المتاجر بكوريا الجنوبية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: السويد هي المكان الأفضل للأطفال المبتسرين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎