غدًا.. احتفالية تأبين الدكتور أبو بكر يوسف بالقومي للترجمة

ينظم المركز القومي للترجمة، بالتعاون مع الاتحاد العربي لخريجي الجامعات السوفيتية والروسية، غدًا الأربعاء، احتفالية لتأبين الدكتور أبو بكر يوسف عميد المترجمين العرب، بقاعة طه حسين بالمركز.



وذكر بيان وزعه المركز الثقافي الروسي أن السفير الروسي بالقاهرة سيرجي كيربيتشنكو والسكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم المهندس حسن صفوت، الدكتور محمد نصر الجبالي رئيس قسم اللغة الروسية بجامعة عين شمس، والدكتور نبيل رشوان الخبير فى الشئون الروسية، سيشاركون في احتفالية التأبين.



وأضاف أن أبو بكر يوسف قد حصل على وسام من الرئيس الروسي وتم منح العضوية الشرفية لاتحاد كتاب روسيا، وترجم اكثر من 25 عملا من اللغة الروسية، ومن أبرزهم الأعمال الكاملة للكاتب الروسي الكبير أنطون تشيخوف، مشيرا إلى أن الراحل من مواليد محافظة الفيوم عام 1940، وقد عاش في موسكو ورحل مطلع الشهر الماضي، ودفن بمقابر المسلمين بموسكو.