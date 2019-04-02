"القومي للإعاقة" يضيء مقره باللون الأزرق بالتزامن مع يوم التوحد

يعتزم المجلس القومي لشئون الإعاقة، اليوم الثلاثاء، إضاءة مقره باللون الأزرق في تمام الساعة السابعة مساءً؛ تزامنا مع اليوم العالمى للتوحد.



وفي سياق متصل، قال الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس، إن تلك الخطوة تأتي في إطار التوعية باليوم العالمي للتوعية بطيف التوحد ولتسليط الضوء على الحاجة إلى تحسين نوعية الحياة للمصابين بطيف التوحد من الأطفال والبالغين ليتمكنوا من العيش حياة كاملة.



وتأتي إضاءة المبنى باللون الأزرق للتأكيد على الدعم العالمي لهم وتنمية الوعي في المجتمع باضطراب طيف التوحد ودعم الجهود الهادفة إلى تحقيق اندماج الأشخاص ذو التوحد خاصة، والأشخاص ذوي الإعاقة عامةً.