(أوابك): 430 ألف برميل نفط ارتفاعا في استهلاك الكويت في الفترة بين 1995 و2018

أعلنت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، أن إجمالي استهلاك مصادر الطاقة الأولية في الكويت، شهد ارتفاعا بنحو 430 ألف برميل مكافئ نفط يوميا خلال الفترة بين 1995 و2018.



وأوضحت (أوابك) - في دراسة أصدرتها اليوم الثلاثاء عنوان (تطور استهلاك الطاقة الأولية في الكويت وآفاقه المستقبلية) - أن إجمالي استهلاك مصادر الطاقة الأولية في الكويت، ارتفع من 5ر278 ألف برميل مكافئ نفط يوميا عام 1995، إلى 711 ألف برميل مكافئ نفط يوميا عام 2018، بمعدل نمو سنوي بلغ 2ر4%.



وأشارت إلى أن هناك عدة ملاحظات توصلت إليها الدراسة، أهمها تجاوز معدل نمو إجمالي استهلاك مصادر الطاقة الأولية في الكويت، لمعدلات النمو في الدول الأعضاء بمنظمة (أوابك) خلال الفترة المذكورة، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في حصة الكويت من إجمالي استهلاك مصادر الطاقة الأولية في الدول الأعضاء، من 5% فقط عام 1995، إلى 2ر5% عام 2018.



وتابعت أن معدل نمو إجمالي استهلاك مصادر الطاقة الأولية في الكويت، تخطى معدلات نموها السكاني خلال الفترة المذكورة، مما أدى إلى ارتفاع متوسط استهلاك الفرد فيها من 9ر51 برميل مكافئ نفط عام 1995، إلى 2ر58 برميل مكافئ نفط عام 2018، بالإضافة إلى تجاوز معدلات النمو السنوية لاستهلاك مصادر الطاقة الأولية، لمعدلات النمو السنوية لإنتاجها، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الاستهلاك المحلي للطاقة إلى إجمالي الإنتاج في الكويت من 1ر12% عام 1995 إلى 21% عام 2018.



ولفتت (أوابك) إلى أن الاعتماد شبه الكامل على النفط والغاز الطبيعي، وتواضع مساهمة الطاقات الأخرى، يعتبر من السمات الأساسية لاستهلاك مصادر الطاقة الأولية في الكويت؛ حيث شكل النفط والغاز الطبيعي نسبة تراوحت بين 7ر99%، إلى 100% من مزيج مصادر الطاقة الأولية المستهلكة خلال الفترة بين بين عامي 1995 و2018.



وحول ما يشكله الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة في الكويت، أكدت الدراسة إن الغاز الطبيعي يعد المصدر الأول للطاقة في الكويت؛ حيث تقدر حصته بنحو 9ر52% من إجمالي الطاقة المستهلكة عام 2018، في حين تقدر حصة النفط بنحو 8ر46% من إجمالي الطاقة المستهلكة في الكويت خلال نفس العام.



وأوضحت الدراسة، التي أعدتها (أوبك)، أن معدل النمو المركب لإجمالي السكان في الكويت، بلغ خلال الفترة بين 1995 و2018، نحو 6ر3%، في حين بلغ معدل النمو المركب لإجمالي استهلاك مصادر الطاقة الأولية، نحو 2ر4% خلال ذات الفترة، وهو ما يعني أن مرونة الطلب على مصادر الطاقة الأولية، إلى عدد السكان بالكويت، تبلغ نحو 2ر1%، ما يعني أن نمو السكان بمعدل 1%، يؤدى إلى نمو إجمالي استهلاك مصادر الطاقة الأولية بمعدل 2ر1%.