بوتين يشيد بعلاقات التحالف بين بلاده وبيلاروسيا

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعلاقات التحالف التي وصفها بـ "الوطيدة" بين موسكو وبيلاروسيا، مشيرا إلي ما تحقق من إنجازات في إطار تكاملهما الشامل على جميع الأصعدة الاقتصادية والتجارية والإنسانية والعلمية والتقنية، فضلا عن التعاون التكاملي بين أقاليم ومناطق البلدين على المستويات المحلية.



وذكر الكرملين - في بيان اليوم الثلاثاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو تبادلا التهنئة بمناسبة الذكرى الـ19 لقيام اتحاد روسيا وبيلاروسيا، وأشادا بما حققته الدولة الاتحادية وشعباها في إطار الاتحاد التكاملي.



وأضاف أن الرئيس البيلاروسي قال - خلال برقية التهنئة التي بعثها لنظيره الروسي -: "إن معاهدة قيام اتحاد روسيا وبيلاروسيا تعزز أواصر أقرب شريكين وجارين في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي، وفي ذلك تكمن قوة وطاقات التكامل الروسي البيلاروسي الكامنة".



وشدد لوكاشينكو على أن الوضع الدولي ومتطلبات المرحلة يحتم تعزيز الدولة الاتحادية، مع مراعاة الأولويات الوطنية ومبادئ المساواة في الحقوق.



يذكر أن روسيا وبيلاروسيا تربطهما معاهدة اتحاد تعود لديسمبر 1999 ودخلت حيز التنفيذ في 26 يناير 2000، وذلك بعد إقرار برلماني البلدين لها وتوقيع الرئيسين بوتين ولكاشينكو عليها، حيث تحتفظ البلدين بسيادتهما ووحدة أراضيهما وأجهزة دولتهما.