السبت.. فتحي إمبابي يناقش كتاب "20 مدينة 40 سنة"

تعقد في السادسة من مساء السبت 6 أبريل٬ بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك٬ أمسية ثقافية لمناقشة كتاب "20 مدينة 40 سنة" للكاتب شريف العصفوري. يتناول الكتاب بالمناقشة والعرض والتحليل كل من: الكاتبة هالة البدري٬ الكاتب فتحي إمبابي٬ والكاتب أسامة غريب.



يشار إلى أن الكتاب ينتمي لأدب الرحلات، حيث يأخذنا الكاتب في مدنه المختلفة بكل ما فيها من عمق وإثارة واكتشاف، ويصيغ تجاربه ومغامراته ورؤيته ممزوجة بوصف توثيقي عن المدن وانثروبولوجيا تلك المدن إيمانًا منه بوحدة المدينة مع سكانها وتأثير جغرافيتها وتاريخها مع الناس.