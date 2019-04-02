تحصيل 234 ألف جنيه مستحقات 5 عمال بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، نجح في الحصول على باقي مستحقات خمسة عمال كانوا يعملون لدى إحدى الشركات العاملة بقطاع المقاولات بالمملكة بلغت 50 ألف و200 ريال سعودي، أي ما يوازي 234 ألف جنيه مصري تقريبا.



وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بدعم ومساعدة العمال الخمس في حصولهم على باقي مستحقاتهم المالية وعودتهم إلى أرض الوطن، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.



وقال، إن الدكتور ياسر غازي الملحق العمالي بالسفارة المصرية بالرياض قام على الفور بالتواصل مع إدارة الشركة للمطالبة بمستحقات العمال التي وعدت بسدادها حال توافر السيولة المالية اللازمة نظرا لتعثر قطاع المقاولات في الفترة الأخيرة.



وأضاف، أنه على مدار أكثر من شهر من التواصل المستمر مع المدير المالي بالشركة تم سداد مستحقات العمال، كما نسق الملحق العمالي مع القسم القنصلي لاستخراج وثائق سفر لثلاثة منهم للمغادرة، فيما ظل اثنين منهم مع الشركة بناءًا على رغبتهم.



وقدم العمال الخمسة جزيل شكرهم لوزارة القوى العاملة، ممثلة في مكتب التمثيل العمالي لمساعدتهم في حل مشكلتهم.

