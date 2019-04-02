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الثلاثاء 02/أبريل/2019 - 11:42 ص

"الكبد المصري": علاج 7993 مريضا و1172 فبيروسكان خلال شهر

الدكتور جمال شيحة
الدكتور جمال شيحة
الدقهلية : عمرو الحوتى
dostor.org/2576112

أعلنت مؤسسة الكبد المصري بالدقهلية، برئاسة الأستاذ الدكتور جمال شيحة رئيس مجلس إدارة المؤسسة، توقيع الكشف الطبي على 4829 مريضا، وإجراء 404 منظار طبي و1078 أشعة فيبروسكان و1119 أشعة موجات صوتية، و56 أشعة X RAY و388 حالة أشعة مقطعية، و85 عملية حقن شرياني لأورام الكبد، و3164 إجراء تحليل طبي بمستشفى الكبد المصري بشربين وجمعية رعاية مرضي الكبد بالدقهلية خلال شهر مارس 2019 بالمجان.

تم تقديم علاج متنوع لعدد 1969 مريضا وإجراء 60 عملية جراحية متنوعه ومنها 35 عملية مرارة بالمنظار و14 عملية تدبيس معده و2 عملية استئصال ورم بالكبد وجراحة استئصال ورم بالأمعاء وجراحة فتق في الحجاب الحاجز و2 استئصال ورم بالقولون وجراحة إزالة دعامة بالقنوات المرارية وحالة استكشاف قنوات مراريه وحالة فتق سري وحالة فتق أربي وحالة تحويل مسار.

كما تم عمل أيضا 12 حالة منظار قنوات مرارية، وعمل 9 حالات منظار موجات فوق الصوتية.

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