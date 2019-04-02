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محافظات
الثلاثاء 02/أبريل/2019 - 11:41 ص

استمرار تطوير ميادين وشوارع حي غرب أسيوط (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث
أسيوط – محمد أبو شادي :
dostor.org/2576111

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، مواصلة العمل في تطوير وتجميل كافة الميادين والشوارع الرئيسية بالمحافظة طبقا للخطة الموضوعة؛ خاصة مع اقتراب الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

وأكد على التعاون بين كافة الجهات المعنية بالمحافظة لتعود إلى سابق عهدها كـ"عاصمة للصعيد"، مشيرا إلى إعادة استغلال كافة الإمكانات المتاحة تحت إشراف متخصصين بالمجالات المختلفة وتعظيم الموارد بتدوير بقايا الحملات الميكانيكية والمخزون السلعي لتصنيع المقاعد والبرجولات والمظلات والأسوار الحديدية التي تستخدم في التطوير والتجميل.

وأضاف أنه جار تطوير وتجميل ميدان عمر مكرم أمام بوابة الجامعة ودهان البلدورات والأعمدة ووضع برجولات ومظلات والمقاعد وأماكن انتظار في الميادين والشوارع بعد إعادة تدويرها على يد طلاب مدارس التعليم الفني وذلك نتائج التدريبات الميدانية والعملية لهم، حيث تم توزيعها على الأماكن والمتنزهات والميادين المختلفة، مشيرًا إلى تكثيف العمل في تنفيذ التصورات والتصميمات الجمالية التي تم تحديدها من قبل لجنة التطوير المشكلة لإعادة الوجه الحضاري والجمالي للميادين والشوارع الحيوية.

وكلف محافظ أسيوط، محمد البشير رئيس حي غرب أسيوط بالإشراف والمتابعة المستمرة والدائمة لتنفيذ الخطة طبقا للمواعيد المحددة والتي تشمل رفع كفاءة وتنظيف الشوارع والطرق وأعمال التشجير والنظافة ودهان البلدورات والأعمدة وإصلاحها وتزويدها بكشافات إنارة جديدة، فضلا عن إزالة إعلانات الطرق المكسورة والتي تشوه وتؤثر على المنظر العام بالشوارع والطرق.

استمرار تطوير ميادين وشوارع حي غرب أسيوط (صور)
استمرار تطوير ميادين وشوارع حي غرب أسيوط (صور)
استمرار تطوير ميادين وشوارع حي غرب أسيوط (صور)
استمرار تطوير ميادين وشوارع حي غرب أسيوط (صور)
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