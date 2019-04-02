ألمانيا تحرز تقدما في خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري عام 2018

تمكنت ألمانيا من إحراز خطوات تقدم في حماية المناخ العام الماضي لأول مرة منذ أعوام حيث أعلنت وزارة البيئة الألمانية اليوم الثلاثاء وفقا لتقديرات الهيئة الاتحادية للبيئة أن حجم الغازات المسببة للاحتباس الحراري في ألمانيا بلغ العام الماضي 7ر868 مليون طن، بتراجع قدره 2ر4% (نحو 38 مليون طن) مقارنة بعام 2017.



وبحسب بيانات الوزارة، فإن هذا أول تراجع في الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري تسجله ألمانيا عقب استقرار في النسب استمر لأربعة أعوام.



ووفقا للبيانات، فإن قطاع الطاقة والمنازل سجل تراجعا واضحا في الانبعاثات، كما تراجعت الانبعاثات في قطاع النقل على نحو طفيف.



تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية شكلت لجنة لتقديم مقترحات بشأن حزمة إجراءات في قطاع النقل لخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.



وعزت الوزارة التراجع في الانبعاثات الضارة بالمناخ العام الماضي إلى تراجع استهلاك الطاقة الأحفورية وأحوال الطقس غير العادية، التي أدت إلى تراجع مبيعات وقود التدفئة على نحو واضح.



ومقارنة بعام 1990، انخفضت الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري في ألمانيا بنسبة 6ر30%، ومن المفترض خفض الانبعاثات بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030.