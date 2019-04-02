الأحد.. أمسية جديدة يطلقها منتدى الشعر المصري

يطلق منتدى الشعر المصري، في السابعة والنصف مساء الأحد الموافق 7 أبريل الجاري، أمسية شعرية جديدة، بالمقر المركزي لحزب التجمع الوطني 1 ش كريم الدولة أمام أتلييه القاهرة بميدان طلعت حرب، احتفاءً بالشعرية المصرية والعربية في تجلياتهما المتباينة والمتنوعة تأكيدا على قيمة التجاور وتعزيزا لحضور الشعرية الجديدة على الساحتين المصرية والعربية.



يشارك في الأمسية كل من الشاعرات والشعراء: البهاء حسين، الفلسطينية فاتنة الغرة، عبد الرحمن مقلد، محمد القليني، كمال أبو النور، سارة علام، ويدير الأمسية ويقدم شعراءها عيد عبد الحليم.

