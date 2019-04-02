رئيس جامعة بني سويف يستقبل مستشار وزارة التخطيط

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، محمد سامي مستشار وزارة التخطيط والمتحدث الرسمي لجائزة مصر للتميز الحكومي، وذلك في إطار سعي الجامعة من خلال خطة متكاملة للمشاركة على مستوى كافة كليات ومعاهد الجامعة في الجائزة.



وأوضح رئيس الجامعة أن الجائزة تعد إحدى آليات الحكومة التي تستخدم في عملية تطوير الجهاز الإداري، وتهدف إلى تكوين جهاز إداري كفء وفعال يساهم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة، ومواكبة التطورات، وتنمية القدرات البشرية، علاوة على ترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع القطاعات، لافتًا أن الجائزة ليس فقط على مستوى الأفراد بل أيضًا على مستوى المؤسسات وتكون بشكل مادي ومعنوي.



من جانبه أشاد محمد سامي بالجامعة وإمكانياتها لاسيما في تنوع تخصصات كلياتها ومعاهدها، وطالب بضروة تقديم ملفات الكليات المشاركة على وجه السرعة، مشيرا إلى أنه سيتم عقد ورش عمل إضافية للتعريف بالجائزة وأهميتها، ودورها في تحفيز ومكافأة المتميزين في الجهاز الإداري للدولة.