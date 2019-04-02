القاهرة : الثلاثاء 02 أبريل 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:46 ص

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي
06:56 ص

إسرائيل تسجن 9 جنود رفضوا المشاركة فى عملية بغزة
02:17 ص

الرئيس الفنزويلى يعين وزيرًا جديدًا للكهرباء
10:23 م

مطالب بإلزام القطاع الخاص بـ«الأدنى للأجور»
10:22 م

يُسر حسين.. قصة منتقبة تعشق الأيقونات القبطية
08:26 م

نداهة الشرق.. صحفية تروى قصة حبها لبلاد العرب: لن أعود لأمريكا
03:16 م

'بث مباشر' مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بجودة عالية HD
01:49 م

المتحدث باسم الوزراء: إقبال عالمي على شراء بيانات مزايدة البحث واستكشاف البترول بالبحر الأحمر
11:13 ص

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر
06:41 م

مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر اليوم السبت
02:12 م

بث مباشر الأهلي والزمالك بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بدون تقطيع
10:13 م

بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019
محافظات
الثلاثاء 02/أبريل/2019 - 11:39 ص

افتتاح مشروع ازدواج طريق "سفاجا - مرسى علم" أكتوبر المقبل

اللواء أحمد عبدالله،
اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر
علي عواد
dostor.org/2576106

قال اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، إن الدولة بدأت عازمة على تحقيق التنمية في مختلف القطاعات وعلى مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أن ما حققته المحافظة من مشروعات خلال السنوات الأخيرة شاهد على تلك النقلة الكبرى في عملية التنمية سواء في شبكة الطرق أو مشروعات البنية التحتية من مياه وصرف صحي ومشروعات إسكان.

وأضاف محافظ البحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه سيتم افتتاح مشروع ازدواج طريق "مرسى علم - سفاجا" في أكتوبر المقبل، الذي تم إنشاؤه بتكلفة تجاوزت مليار وسبع مائة مليون جنيه، مشيرا إلى أن هذا الطريق عقب افتتاحه سيساهم في علمية التنمية بمدن الجنوب وربط مدن المحافظة ببعضها.

وتابع أن الدولة نفذت مشروعات على أرض المحافظة تجاوزت الـ50 مليارًا خلال الخمس سنوات الأخيرة، لافتا إلى أنه بنهاية العام الحالي سيتم إعلان البحر الأحمر خالية من العشوائيات نهائيا.

وأوضح أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالشباب وخلق فرص عمل تليق بهم، مشيرا إلى أنه قريبا سيتم الإعلان عن تسليم عدد 218 مصنعا صغيرا للشباب للعمل في تنفيذ مشروعاتهم، بدعم من الدولة ومساهمة منها في بناء الشباب.

الآن

الأرصاد: ارتفاع فى الحرارة اليوم يصاحبه أمطار.. والقاهرة 22 درجة

أزمة الجزائر تهدد اقتصاد كوبا

اليوم.. محاكمة 154 متهمًا فى "لجان العمليات النوعية بحلوان والفيوم"

مقتل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمالى القدس

ads
الأكثر قراءة

اعتبارًا من أول مايو.. الالتزام بسداد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونيًا

رئيس الوزراء يُصدر اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك

البنك الدولى يشيد بالجهود المصرية فى مكافحة الفساد والقضاء على الإرهاب

الأرصاد: ارتفاع فى الحرارة اليوم يصاحبه أمطار.. والقاهرة 22 درجة

ألبومات الصور

بالصور.. "أوقاف الإسكندرية" تشارك فى إحياء يوم الأرض الفلسطينى

بالصور.. قصر ثقافة أسوان يستضيف العرض المسرحى "أمير الجنوب"

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق محل تجاري بـ"السبع بنات" في الإسكندرية

عروض فنية وتنورة تستقبل زوار الأهرامات احتفالا بالعيد القومى للجيزة

رياضة

"ليكيب": المدير الرياضي لمرسيليا الفرنسي يدرس الرحيل عن منصبه

وزارة الشباب تنظم نموذج محاكاة لبطولة إفريقيا لكرة القدم

التغييرات المنتظرة في اتحاد الكرة تتصدر اهتمامات الصحف الألمانية

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

اعتبارًا من أول مايو.. الالتزام بسداد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونيًا

رئيس الوزراء يُصدر اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك

البنك الدولى يشيد بالجهود المصرية فى مكافحة الفساد والقضاء على الإرهاب

الأرصاد: ارتفاع فى الحرارة اليوم يصاحبه أمطار.. والقاهرة 22 درجة

الرئيس نيوز

"الجزار" يعيد ترتيب "الإسكان" من الداخل

ننشر نص الائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الجديد

وزارة الدفاع الجزائرية تنفي إقالة قائد أركان الجيش

جدل حول "قانون التعليم قبل الجامعي": النقابة "ماشوفناهوش".. والنواب: "مجاش كامل"

خبير اقتصادى: زيادة الرواتب والمعاشات أولى ثمار الإصلاح الاقتصادى والرئيس يعى مدخلات الموازنة

كشكول

"حلوان" تشارك فى المؤتمر الدولي الثامن للاتحاد العالمي لتعليم الفنون

"أمير الشعراء".. وسيلة وزير التعليم للرد على منتقدي المنظومة الجديدة

بالصور.. طلاب الأول الثانوى يلجئون لـ"الفيس بوك" بحثاً عن إجابات الفيزياء

وزير التعليم: نربي أولادنا على حب التعلم بعيداً عن الامتحانات

أساتذة الجامعات يضعون روشتة تطوير"الدراسات العليا"

الأمصار

الحوثيون يمنعون توزيع الغذاء من مطاحن الحديدة

محمود العالول يكشف تفاصيل تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة

شاكيد: ضد أي حل إنساني مع غزة لحين عودة الجنود المحتجزين لدى حماس

إيران.. إخلاء 70 قرية في خوزستان بسبب الفيضانات

في خطوة غير مسبوقة.. تمثال بوذا على طريق الشيخ زايد بالإمارات

مرايا الابداع

الكاتب نهاد شريف

من فن الموال

ads
منوعات

246 مرشحًا للفوز بجائزة "أستريد ليندجرين" السويدية

قانون لحظر التمييز ضد الباحثين عن العمل في كوريا الجنوبية

حظر استعمال أكياس البلاستيك في المتاجر بكوريا الجنوبية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

دراسة: السويد هي المكان الأفضل للأطفال المبتسرين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎