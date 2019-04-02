افتتاح مشروع ازدواج طريق "سفاجا - مرسى علم" أكتوبر المقبل

قال اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، إن الدولة بدأت عازمة على تحقيق التنمية في مختلف القطاعات وعلى مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أن ما حققته المحافظة من مشروعات خلال السنوات الأخيرة شاهد على تلك النقلة الكبرى في عملية التنمية سواء في شبكة الطرق أو مشروعات البنية التحتية من مياه وصرف صحي ومشروعات إسكان.



وأضاف محافظ البحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه سيتم افتتاح مشروع ازدواج طريق "مرسى علم - سفاجا" في أكتوبر المقبل، الذي تم إنشاؤه بتكلفة تجاوزت مليار وسبع مائة مليون جنيه، مشيرا إلى أن هذا الطريق عقب افتتاحه سيساهم في علمية التنمية بمدن الجنوب وربط مدن المحافظة ببعضها.



وتابع أن الدولة نفذت مشروعات على أرض المحافظة تجاوزت الـ50 مليارًا خلال الخمس سنوات الأخيرة، لافتا إلى أنه بنهاية العام الحالي سيتم إعلان البحر الأحمر خالية من العشوائيات نهائيا.



وأوضح أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالشباب وخلق فرص عمل تليق بهم، مشيرا إلى أنه قريبا سيتم الإعلان عن تسليم عدد 218 مصنعا صغيرا للشباب للعمل في تنفيذ مشروعاتهم، بدعم من الدولة ومساهمة منها في بناء الشباب.