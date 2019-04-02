محافظ أسيوط: توظيف وتدريب 3532 متقدما في ملتقى التوظيف الأول

كشف اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، عن توظيف وتدريب 3532 من الشباب والخريجين، كمرحلة أولى ممن تقدموا لملتقى التوظيف الأول الذي عقد في يناير الماضي بالتنسيق بين المحافظة والقوى العاملة، بمشاركة أكثر من 50 شركة من داخل أسيوط وخارجها.



جاء ذلك خلال اجتماعه مع اللجنة العليا للحد من البطالة وتشغيل الشباب بالمحافظة لبحث نتائج الملتقى لمعرفة مدى الفرص التي تم شغلها فعليًا والفرص المتبقية؛ لإخطار إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة بها لإعادة طرحها من خلال نشرة التشغيل الشهرية التي تصدرها المحافظة.



وكان محافظ أسيوط قرر في وقت سابق تشكيل لجنة من مديرية القوي العاملة والجهات المعنية لمتابعة وفحص نتائج ملتقى التوظيف الأول ومدى التزام الشركات المشاركة في توظيف الشباب ونسبة الـ 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة، والوقوف على ما تم إنجازه على أرض الواقع من فرص عمل حقيقية للشباب ومتابعة فرص عمل المتبقية لطرحها مرة أخرى.



وأشار المحافظ إلى أن نتائج الفحص جاءت بتوظيف 2080 من المتقدمين من الشباب والخريجين وتوفير فرص تدريب لـ 680 منهم، فضلا عن توظيف 39 من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير فرص تدريب لعدد 270 بالإضافة إلى توفير وشغل 463 فرصة عمل بالتنسيق بين المحافظة ومديرية القوى العاملة وشركات خارج الملتقى التوظيفي خلال شهر فبراير 2019م كما تلقى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 172 طلب للحصول على تمويل أو ترخيص لافتًا إلى أن المحافظة ستستمر في التنسيق مع رجال الأعمال والمستثمرين وشركات القطاع الخاص لمعرفة فرص العمل المتاحة لديهم في كافة التخصصات والمؤهلات الدراسية، وطرحها للشباب الجاد للاستفادة منها، فضلًا عن توفير فرص تدريبية لتنمية المهارات وتحقيق التوازن الأمثل بين احتياجات سوق العمل وقدرات الشباب.