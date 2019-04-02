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الثلاثاء 02/أبريل/2019 - 11:38 ص

سعفان: استرداد إيصال أمانة بنصف مليون جنيه وقعه عامل مصري بإيطاليا

محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
dostor.org/2576104

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، نجح في استرداد إيصال أمانة للعامل المصري "أمير.أ.ف"، بمبلغ نصف مليون جنيه مصري، وقعه لصاحب العمل منذ 10 سنوات استغلالًا لحاجة العامل للعمل.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالية بميلانو بإيطاليا، بعقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل والتواصل معهم وحل مشاكلهم أولا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في العمل، وخلال هذه اللقاءات اتضح للمستشار العمالي بميلانو عزت عمران، أن العامل "أمير.أ.ف"، من محافظة القليوبية لديه مشكلة مع صاحب العمل تتمثل في توقيعه على إيصال أمانة نظرا لحاجته للعمل بمبلغ 500 ألف جنيه منذ 10 سنوات.

واستدعى المستشار العمالي على الفور صاحب العمل والتأكيد عليه أن هذا الإجراء مخالف للقانون، وتم التفاوض معه، وبالفعل استجاب وسلم وصل الأمانة لمكتب التمثيل العمالي الذي قام بدوره بتسليمه للمواطن الذي تأكد من توقيعه.

ووجه المواطن الشكر لوزير القوى العاملة على جهود المستشار العمالي، فضلا عن السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو.

وتناشد وزارة القوى العاملة من خلال مكتب التمثيل العمالي بميلانو العمال بعدم التوقيع على إيصالات أمانة أو شيكات على بياض، موضحة أن ذلك يضعف من موقف العامل التفاوضي عند حدوث مشكلة مع صاحب العمل.

سعفان: استرداد إيصال أمانة بنصف مليون جنيه وقعه عامل مصري بإيطاليا
سعفان: استرداد إيصال أمانة بنصف مليون جنيه وقعه عامل مصري بإيطاليا
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