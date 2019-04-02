شاروبيم: نعمل على إعطاء كل مواطن حقه وفقا للقانون

طلب الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، من رئيس مركز ومدينة المنزلة إنذار إحدى المستشفيات الخاصة لإخلاء المرضى المقيمين بالمستشفى، وتنفيذ القرار الصادر بإزالة 3 أدوار بها تم بنائهم دون ترخيص، على أن تتم الإزالة على نفقة أصحاب المستشفى.



‎وأكد رئيس مركز ومدينة المنزلة أن قرار الإزالة صدر بالفعل، خاصة أن هناك ميول في مبنى المستشفى.



‎كما قرر محافظ الدقهلية تشكيل لجنة من الإدراة الهندسية بالمحافظة والإدارة العامة للتخطيط بالمحافظة لمعاينة قطعة أرض بقرية ميت رومي التابعة لمركز ومدينة دكرنس متنازع على حدودها بين 2 من المواطنين، وإعداد تقرير نهائي يعرض على المحافظ.



‎جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين، اليوم، بحضور اللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعددا من رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارة ومديري المديريات.



‎وقال محافظ الدقهلية للمواطن: "إننا نعمل على إعطاء كل مواطن حقه وفقا للقانون، ولا نسمح بأن يقوم أي مسئول بالتهاون في حق أي مواطن".



‎وقرر المحافظ تسليم أحد المواطنين من أبناء مركز ومدينة المطرية قطعة أرض مساحتها 100 متر بعد عرض مشكلته مع مجلس المدينة الذي يطالب المواطن بسداد مستحقات الدولة البالغة 49 ألف جنيه.



‎وطلب محافظ الدقهلية من رئيس مركز ومدينة المطرية تسليم الأرض تنفيذا للحكم القضائي الصادر للمواطن ومطالبته رسميا بالسداد.



ورفض محافظ الدقهلية طلب أحد المواطنين من مدينة طلخا بالموافقة على تحويل جراج يملكه أسفل عقار إلى نشاط آخر قائلا: "لا يمكن أن نقبل مخالفة القانون".



وأضاف شاروبيم: "نحن نعاني من أزمة مرورية كبيرة في طلخا والمنصورة، وتعاني الشوارع من الانتظار الخاطئ فكيف نوافق على طلبك".



وعرض المحافظ عدة حلول على المواطن، ومنها إعادة ثمن شراء الجراج أو استخدامه بحالته الحالية دون تغيير النشاط الذي لا يسمح به القانون.