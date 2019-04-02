القاهرة : الثلاثاء 02 أبريل 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:46 ص

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي
06:56 ص

إسرائيل تسجن 9 جنود رفضوا المشاركة فى عملية بغزة
02:17 ص

الرئيس الفنزويلى يعين وزيرًا جديدًا للكهرباء
10:23 م

مطالب بإلزام القطاع الخاص بـ«الأدنى للأجور»
10:22 م

يُسر حسين.. قصة منتقبة تعشق الأيقونات القبطية
08:26 م

نداهة الشرق.. صحفية تروى قصة حبها لبلاد العرب: لن أعود لأمريكا
03:16 م

'بث مباشر' مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بجودة عالية HD
01:49 م

المتحدث باسم الوزراء: إقبال عالمي على شراء بيانات مزايدة البحث واستكشاف البترول بالبحر الأحمر
11:13 ص

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر
06:41 م

مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر اليوم السبت
02:12 م

بث مباشر الأهلي والزمالك بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بدون تقطيع
10:13 م

بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019
محافظات
الثلاثاء 02/أبريل/2019 - 11:38 ص

شاروبيم: نعمل على إعطاء كل مواطن حقه وفقا للقانون

الدكتور كمال شاروبيم
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية،
الدقهلية : عمرو الحوتى
dostor.org/2576103

طلب الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، من رئيس مركز ومدينة المنزلة إنذار إحدى المستشفيات الخاصة لإخلاء المرضى المقيمين بالمستشفى، وتنفيذ القرار الصادر بإزالة 3 أدوار بها تم بنائهم دون ترخيص، على أن تتم الإزالة على نفقة أصحاب المستشفى.

‎وأكد رئيس مركز ومدينة المنزلة أن قرار الإزالة صدر بالفعل، خاصة أن هناك ميول في مبنى المستشفى.

‎كما قرر محافظ الدقهلية تشكيل لجنة من الإدراة الهندسية بالمحافظة والإدارة العامة للتخطيط بالمحافظة لمعاينة قطعة أرض بقرية ميت رومي التابعة لمركز ومدينة دكرنس متنازع على حدودها بين 2 من المواطنين، وإعداد تقرير نهائي يعرض على المحافظ.

‎جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين، اليوم، بحضور اللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعددا من رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارة ومديري المديريات.

‎وقال محافظ الدقهلية للمواطن: "إننا نعمل على إعطاء كل مواطن حقه وفقا للقانون، ولا نسمح بأن يقوم أي مسئول بالتهاون في حق أي مواطن".

‎وقرر المحافظ تسليم أحد المواطنين من أبناء مركز ومدينة المطرية قطعة أرض مساحتها 100 متر بعد عرض مشكلته مع مجلس المدينة الذي يطالب المواطن بسداد مستحقات الدولة البالغة 49 ألف جنيه.

‎وطلب محافظ الدقهلية من رئيس مركز ومدينة المطرية تسليم الأرض تنفيذا للحكم القضائي الصادر للمواطن ومطالبته رسميا بالسداد.

ورفض محافظ الدقهلية طلب أحد المواطنين من مدينة طلخا بالموافقة على تحويل جراج يملكه أسفل عقار إلى نشاط آخر قائلا: "لا يمكن أن نقبل مخالفة القانون".

وأضاف شاروبيم: "نحن نعاني من أزمة مرورية كبيرة في طلخا والمنصورة، وتعاني الشوارع من الانتظار الخاطئ فكيف نوافق على طلبك".

وعرض المحافظ عدة حلول على المواطن، ومنها إعادة ثمن شراء الجراج أو استخدامه بحالته الحالية دون تغيير النشاط الذي لا يسمح به القانون.

شاروبيم: نعمل على إعطاء كل مواطن حقه وفقا للقانون
شاروبيم: نعمل على إعطاء كل مواطن حقه وفقا للقانون
اقرأ أيضًا
منذ 6 شهر

بالأسماء.. ارتفاع عدد مصابي حادث كوم النور إلى 18

منذ سنة

والدة الشهيد الطائر من لجنة بالدقهلية: «السيسى هيجيب حق ابني»

الآن

الأرصاد: ارتفاع فى الحرارة اليوم يصاحبه أمطار.. والقاهرة 22 درجة

أزمة الجزائر تهدد اقتصاد كوبا

اليوم.. محاكمة 154 متهمًا فى "لجان العمليات النوعية بحلوان والفيوم"

مقتل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمالى القدس

ads
الأكثر قراءة

اعتبارًا من أول مايو.. الالتزام بسداد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونيًا

رئيس الوزراء يُصدر اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك

البنك الدولى يشيد بالجهود المصرية فى مكافحة الفساد والقضاء على الإرهاب

الأرصاد: ارتفاع فى الحرارة اليوم يصاحبه أمطار.. والقاهرة 22 درجة

ألبومات الصور

بالصور.. "أوقاف الإسكندرية" تشارك فى إحياء يوم الأرض الفلسطينى

بالصور.. قصر ثقافة أسوان يستضيف العرض المسرحى "أمير الجنوب"

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق محل تجاري بـ"السبع بنات" في الإسكندرية

عروض فنية وتنورة تستقبل زوار الأهرامات احتفالا بالعيد القومى للجيزة

رياضة

"ليكيب": المدير الرياضي لمرسيليا الفرنسي يدرس الرحيل عن منصبه

وزارة الشباب تنظم نموذج محاكاة لبطولة إفريقيا لكرة القدم

التغييرات المنتظرة في اتحاد الكرة تتصدر اهتمامات الصحف الألمانية

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

اعتبارًا من أول مايو.. الالتزام بسداد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونيًا

رئيس الوزراء يُصدر اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك

البنك الدولى يشيد بالجهود المصرية فى مكافحة الفساد والقضاء على الإرهاب

الأرصاد: ارتفاع فى الحرارة اليوم يصاحبه أمطار.. والقاهرة 22 درجة

الرئيس نيوز

"الجزار" يعيد ترتيب "الإسكان" من الداخل

ننشر نص الائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الجديد

وزارة الدفاع الجزائرية تنفي إقالة قائد أركان الجيش

جدل حول "قانون التعليم قبل الجامعي": النقابة "ماشوفناهوش".. والنواب: "مجاش كامل"

خبير اقتصادى: زيادة الرواتب والمعاشات أولى ثمار الإصلاح الاقتصادى والرئيس يعى مدخلات الموازنة

كشكول

انفوجراف .. آخر استعدادات التعليم لماراثون الثانوية العامة

"حلوان" تشارك فى المؤتمر الدولي الثامن للاتحاد العالمي لتعليم الفنون

"أمير الشعراء".. وسيلة وزير التعليم للرد على منتقدي المنظومة الجديدة

بالصور.. طلاب الأول الثانوى يلجئون لـ"الفيس بوك" بحثاً عن إجابات الفيزياء

وزير التعليم: نربي أولادنا على حب التعلم بعيداً عن الامتحانات

الأمصار

الحوثيون يمنعون توزيع الغذاء من مطاحن الحديدة

محمود العالول يكشف تفاصيل تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة

شاكيد: ضد أي حل إنساني مع غزة لحين عودة الجنود المحتجزين لدى حماس

إيران.. إخلاء 70 قرية في خوزستان بسبب الفيضانات

في خطوة غير مسبوقة.. تمثال بوذا على طريق الشيخ زايد بالإمارات

مرايا الابداع

الكاتب نهاد شريف

من فن الموال

ads
منوعات

246 مرشحًا للفوز بجائزة "أستريد ليندجرين" السويدية

قانون لحظر التمييز ضد الباحثين عن العمل في كوريا الجنوبية

حظر استعمال أكياس البلاستيك في المتاجر بكوريا الجنوبية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

دراسة: السويد هي المكان الأفضل للأطفال المبتسرين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎