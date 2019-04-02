القاهرة : الثلاثاء 02 أبريل 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
06:56 ص

إسرائيل تسجن 9 جنود رفضوا المشاركة فى عملية بغزة
02:17 ص

الرئيس الفنزويلى يعين وزيرًا جديدًا للكهرباء
10:23 م

مطالب بإلزام القطاع الخاص بـ«الأدنى للأجور»
10:22 م

يُسر حسين.. قصة منتقبة تعشق الأيقونات القبطية
08:26 م

نداهة الشرق.. صحفية تروى قصة حبها لبلاد العرب: لن أعود لأمريكا
03:16 م

'بث مباشر' مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بجودة عالية HD
01:49 م

المتحدث باسم الوزراء: إقبال عالمي على شراء بيانات مزايدة البحث واستكشاف البترول بالبحر الأحمر
11:13 ص

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر
06:41 م

مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر اليوم السبت
02:12 م

بث مباشر الأهلي والزمالك بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بدون تقطيع
10:13 م

بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019
02:29 ص

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت
عالم
الثلاثاء 02/أبريل/2019 - 10:26 ص

مقتل 5 مسلحين من طالبان بينهم قيادي بارز في غارة جوية جنوب أفغانستان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2575962

أفاد المكتب الإعلامي لحكومة إقليم هلمند جنوب أفغانستان بأن ما لا يقل عن 5 مسلحين من حركة طالبان، بينهم قيادي بارز، قتلوا إثر غارة جوية استهدفت الإقليم.

وقال المكتب الإعلامي - في بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الثلاثاء - "إن القوات الأجنبية شنت غارة جوية استهدفت مجمع لطالبان في موسى قلعة بإقليم هلمند، أسفرت عن مقتل 5 مسلحين على الأقل، من بينهم حافظ راشد القيادي المسئول عن الأنشطة الإعلامية بطالبان.

وأوضح البيان أن قيادي آخر في طالبان يعرف باسم "تاكاي" أصيب بجروح خطيرة جراء الغارة الجوية، فيما لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، ومن بينها طالبان، على تلك الأنباء حتى الآن.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 4 ساعات

إسرائيل تسجن 9 جنود رفضوا المشاركة فى عملية بغزة

منذ حوالي 8 ساعات

الرئيس الفنزويلى يعين وزيرًا جديدًا للكهرباء

منذ يومين

نداهة الشرق.. صحفية تروى قصة حبها لبلاد العرب: لن أعود لأمريكا

منذ 4 أيام

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى

منذ اسبوع

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول

منذ اسبوع

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون

الآن

اليوم.. محاكمة 154 متهمًا فى "لجان العمليات النوعية بحلوان والفيوم"

مقتل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمالى القدس

زيدان حصل على "صفقته الأولى" وباب الانتقالات مغلق

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 2 أبريل 2019

ads
الأكثر قراءة

الأرصاد: ارتفاع فى الحرارة اليوم يصاحبه أمطار.. والقاهرة 22 درجة

محاكمة 555 متهمًا باعتناق أفكار تكفيرية ورشوة رئيس حي الدقي أبرز جلسات اليوم

هالة صدقي عن فيديو الإساءة لفريق عمل "بركة": "حسابي مُخترق وده مش صوتي"

طالب يطلق النار على زميله في مدرسة بولاية أريزونا الأمريكية

ألبومات الصور

بالصور.. "أوقاف الإسكندرية" تشارك فى إحياء يوم الأرض الفلسطينى

بالصور.. قصر ثقافة أسوان يستضيف العرض المسرحى "أمير الجنوب"

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق محل تجاري بـ"السبع بنات" في الإسكندرية

عروض فنية وتنورة تستقبل زوار الأهرامات احتفالا بالعيد القومى للجيزة

رياضة

حكام مباريات اليوم فى الدورى الممتاز لكرة القدم

صعود أرسنال للمركز الثالث أبرز عناوين الصحف الإنجليزية

انتخاب أول سيدة لرئاسة الاتحاد النيوزيلندى لكرة القدم

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

الأرصاد: ارتفاع فى الحرارة اليوم يصاحبه أمطار.. والقاهرة 22 درجة

محاكمة 555 متهمًا باعتناق أفكار تكفيرية ورشوة رئيس حي الدقي أبرز جلسات اليوم

هالة صدقي عن فيديو الإساءة لفريق عمل "بركة": "حسابي مُخترق وده مش صوتي"

طالب يطلق النار على زميله في مدرسة بولاية أريزونا الأمريكية

الرئيس نيوز

بتكليف من الرئيس ..4 فى مهمة رسمية بواشنطن

«الوزراء» يعتمد 18 طلباً للتصالح في «المال العام» بـ 27 مليون جنيه

اليوم.. انطلاق جولة الإعادة بـ "تكميلية النواب" لحسم مقعد أشمون

الرقابة الإدارية تعلن ضبط 22 متهما باستقطاب وتسهيل الهجرة غير الشرعية

صفقة تاريخية.. صواريخ ثاد الأمريكية على أبواب السعودية

كشكول

بالصور.. بدء ملتقى التوظيف الثالث للطلاب بـ"طب بيطري" الزقازيق

طلاب الأول الثانوي يؤدون ثامن الامتحانات التجريبية في الفيزياء

طارق شوقي: التعليم أصبح في أي زمان ومكان

العمرانية تستعد لامتحانات نهاية العام والاستفتاء علي التعديلات الدستورية

رئيس جامعة القاهرة يحذر من "كذبة أبريل"

الأمصار

مباحث الإنترنت تكذّب هالة صدقي بشأن الفيديو المسيء للفنانين

إسرائيل تعدم شابا فلسطينياً شمال القدس

مصر تحتفل الليلة بذكرى الإسراء والمعراج

شبهة فساد جديدة حول مسؤول في وزارة الداخلية بالكويت

وزير داخلية النمسا يتورط في هجوم نيوزيلندا الإرهابي

مرايا الابداع

الكاتب نهاد شريف

من فن الموال

ads
منوعات

قانون لحظر التمييز ضد الباحثين عن العمل في كوريا الجنوبية

حظر استعمال أكياس البلاستيك في المتاجر بكوريا الجنوبية

الخميس.. العالم يحيي اليوم الدولي للتوعية بالألغام

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: السويد هي المكان الأفضل للأطفال المبتسرين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎