مقتل 5 مسلحين من طالبان بينهم قيادي بارز في غارة جوية جنوب أفغانستان

أفاد المكتب الإعلامي لحكومة إقليم هلمند جنوب أفغانستان بأن ما لا يقل عن 5 مسلحين من حركة طالبان، بينهم قيادي بارز، قتلوا إثر غارة جوية استهدفت الإقليم.



وقال المكتب الإعلامي - في بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الثلاثاء - "إن القوات الأجنبية شنت غارة جوية استهدفت مجمع لطالبان في موسى قلعة بإقليم هلمند، أسفرت عن مقتل 5 مسلحين على الأقل، من بينهم حافظ راشد القيادي المسئول عن الأنشطة الإعلامية بطالبان.



وأوضح البيان أن قيادي آخر في طالبان يعرف باسم "تاكاي" أصيب بجروح خطيرة جراء الغارة الجوية، فيما لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، ومن بينها طالبان، على تلك الأنباء حتى الآن.