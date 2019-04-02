الرئيس الكازاخي الجديد لا يعتزم تغيير تركيبة الحكومة الحالية

أكد الرئيس الكازاخي الجديد قاسم جومارت توكايف اليوم الثلاثاء، أنه لا يرى ضرورة لتغيير الحكومة الحالية، كونها تشكلت حديثا.



وقال توكايف:" إذا تغير الرئيس، هذا لا يعني أن هناك ضرورة لتغيير الحكومة أيضًا"، مشيرا إلى أن الحكومة قد تم تشكيلها حديثا".



وأضاف "نحن أمام أزمة كبيرة من القضايا التي يتعين حلها، والوزراء تلقوا التعليمات المحددة، فضلا عن ذلك هناك قضايا موسمية أيضا على رأسها الفيضانات وغيرها، وأنا لا أرى ضرورة لتغيير الحكومة"، مؤكدا أن عمل الأعضاء الفرديين في مجلس الوزراء سيتم تقييمه بالنتائج".



وكان الرئيس الكازاخي السابق نور سلطان نزاربايف قد أعلن عن استقالته يوم 19 مارس الماضي، وانتقلت صلاحيات رئيس الدولة إلى قاسم زومارت توكايف، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) للبرلمان الكازاخي، فيما أدى توكايف يوم 20 من نفس الشهر اليمين الدستوري كرئيس مؤقت للبلاد، حتى عام 2020 المقبل.