في 6 خطوات.. فرحوا الأطفال بمكرونة قوس قزح

جدد الطعام لطفلك وافتح شهيته بمكرونة ألوان قوس قزح...



المقادير:

- مكرونة أي نوع.

- ملعقة كبيرة زيت.

- ملح.

- أكياس مختلفة من ألوان الطعام



طريقة التحضير

1- يوضع قدر ملئ بالماء وقليل من الملح والزيت على نار متوسطة، وتترك حتى الغليان.

2- تضاف المكرونة وتترك حتى سلقها، ثم تصفى من الماء.

3- يوضع كل لون في إناء مع قليل من الماء، وتوزع المكرونة في كل إناء بالتساوي وتقلب جيدا.

4- تترك لمدة خمسة دقائق ثم تصفى من بقايا الألوان الزائدة

5- تمزج جميعها في إناء واحد فتظهر الألوان على شكل قوس قزح.

6- يمكن تقديمها مع قطع الخبز المحمص أو قطع الفراخ الشهية.