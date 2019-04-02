في 6 خطوات.. فرحوا الأطفال بمكرونة قوس قزح
جدد الطعام لطفلك وافتح شهيته بمكرونة ألوان قوس قزح...
المقادير:
- مكرونة أي نوع.
- ملعقة كبيرة زيت.
- ملح.
- أكياس مختلفة من ألوان الطعام
طريقة التحضير
1- يوضع قدر ملئ بالماء وقليل من الملح والزيت على نار متوسطة، وتترك حتى الغليان.
2- تضاف المكرونة وتترك حتى سلقها، ثم تصفى من الماء.
3- يوضع كل لون في إناء مع قليل من الماء، وتوزع المكرونة في كل إناء بالتساوي وتقلب جيدا.
4- تترك لمدة خمسة دقائق ثم تصفى من بقايا الألوان الزائدة
5- تمزج جميعها في إناء واحد فتظهر الألوان على شكل قوس قزح.
6- يمكن تقديمها مع قطع الخبز المحمص أو قطع الفراخ الشهية.