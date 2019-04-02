أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية استقرارا ملحوظا أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2019، وفقا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي.



وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي نحو 17.27 جنيه للشراء و17.39 جنيه للبيع، اليورو 19.38 جنيه للشراء، 19.53 جنيه للبيع، الجنيه الإسترليني نحو 22.63 جنيه للشراء، و22.81 جنيه للبيع.



سجل الفرنك السويسرى نحو 17.34 جنيه للشراء و17.47 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 15.54 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع، في حين سجل اليوان الصيني نحو 2.57 جنيه للشراء و2.59 جنيه للبيع.