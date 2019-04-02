حكام مباريات اليوم فى الدورى الممتاز لكرة القدم

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم (الثلاثاء)، في دوري القسم الأول.



ويدير مباراة الإسماعيلي × المقاولون (الأسبوع الـ26): محمود البنا ويعاونه عبدالفتاح عريشة وأحمد نوفل، وعبدالله عكاشة حكما رابعا، وكل من عبدالعزيز السيد ومحمد عبدالعزيز حكما خامسا.



بينما يدير مباراة إنبي × الإنتاج الحربي (الأسبوع الـ27): أحمد حمدي ويعاونه هاني العراقي وخالد السيد، وعلي الكيكي حكما رابعا، وكل من حسام الجلاد ومحمد عباس قابيل حكما خامسا.



ويدير مباراة الاتحاد × الأهلي (الأسبوع الـ27): جهاد جريشة ويعاونه أحمد حسام طه وهاني خيري، وعمرو الشناوي حكما رابعا، وكل من طارق مجدي وأسامة إسماعيل حكما خامسا.