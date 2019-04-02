ترامب يشرف على مراسم الذكرى الـ70 للناتو

يستقبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، قبل أن يشرف بنفسه على مراسم إحياء ذكرى قيام المنظمة التي غالبا ما يوجه إليها الرئيس الأمريكي سهام انتقاداته.



ويصل رئيس الوزراء النروجي السابق الذي تم تمديد ولايته على رأس الحلف الأطلسي مؤخرًا حتى العام 2022، بعد الظهر إلى البيت الأبيض عشية اجتماع وزاري يستمر يومين في العاصمة الأمريكية.



وإن كان "الخطر" الروسي يتصدر مجددا أولويات الدول الأعضاء الـ29، فإن الرئيس الأمريكي لا يبدي مخاوف بشأن الحلف سوى في مسألة واحدة، وهي تقاسم "الأعباء" بشكل أفضل، ويحض في هذا السياق الدول الأوروبية على زيادة مساهمتها في الدفاع المشترك إذ يتهمها بالاعتماد على حد قوله على الإنفاق العسكري الأمريكي الطائل.



ويعمد الملياردير الجمهوري منذ وصوله إلى البيت الأبيض مطلع 2017 إلى انتقاد الحلفاء، لا بل يوحي في بعض الأحيان بأنه يشكك حتى في جدوى الحلف وصوابية المبدأ الجوهري الذي يقوم عليه، وهو المادة 5 من الميثاق التأسيسي المنظمة الذي ينص على أن أي هجوم على أي من الدول الأعضاء يعدّ هجوما على جميعها، ملزما الحلفاء بالوقوف بجانب أي دولة منها تتعرض لعدوان خارجي.