قوات الاحتلال تهدم منزلًا فلسطينيًا فى القدس

دمت جرافات تابعة للبلدية الإسرائيلية في القدس اليوم الثلاثاء، مبنى سكنيًا من طابقين بمخيم شعفاط وسط القدس.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم، أن "الهدم جاء بحجة البناء دون ترخيص".



وأضافت الوكالة أن: "قوات كبيرة من جنود الاحتلال، تُساندها طائرة مروحية، اقتحمت صباحًا المنطقة من جهة ضاحية رأس خميس بمخيم شعفاط، وانتشر الجنود بالشوارع والطرقات قبل أن تشرع الجرافات بهدم المبنى السكني لعائلة حوشية المقدسية".



وحسب الوكالة، يقع المنزل بالقرب من مقاطع لجدار الضم والتوسع العنصري الذي يفصل المخيم عن مستوطنة "بسجات زئيف".