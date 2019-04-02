افتتاح معرض صحافة فترة تجلي العذراء بالزيتون

افتتح الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة وعزبة الهجانة وشرق مدينة نصر معرضًا للصحف اليومية والأسبوعية التي صدرت خلال فترة تجلي العذراء بكنيستها بالزيتون عام ١٩٦٨.



جاء ذلك عقب انتهاء صلوات القداس الإلهي الذي تولى نيافته خدمته بالكنيسة ذاتها، صباح أول أمس الأحد، في إطار احتفالات الكنيسة بالعيد الحادي والخمسين لتجلي السيدة العذراء بالزيتون.



وضم المعرض نسخًا أصلية من الصحف التي أفردت صفحاتها لرصد ومتابعة وتوثيق حدث التجلي لحظة بلحظة.



وأهدت أسرة قبطية من شبرا النسخ الأصلية لهذه الصحف بعدما احتفظت بها طوال السنين الماضية.