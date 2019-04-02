منى أبو سديرة: كلمات "خالد جلال" دفعة قوية للمضى فى طريق المستقبل

التقى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمخرجة منى أبو سديرة، يرافقها مجموعة من شباب خريجي كليات الإعلام والهندسة، بمقر مكتبه بالقطاع.



وقالت "أبو سديرة" إن هؤلاء الخريجين يدرسون حاليا دورة الإخراج والتصوير التليفزيونى فى معهد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو، وكان حلمهم أن يلتقوا مع المخرج خالد جلال، وهم يتابعون بحب وشغف كل أعماله، وحين قمت بالاتصال به، على الفور رحب بحضورهم وحدد موعد اللقاء.



وأضافت "أبو سديرة" أن المخرج خالد جلال استقبل محبيه بترحاب شديد ليعرضوا أحلامهم عليه، وكانت لكلماته المليئة بالحماس والأمل دفعة قوية نحو المضى فى طريق المستقبل وتحقيق الذات، مشيرة إلى أن المقابلة أثمرت بعزم هؤلاء الخريجين على أن يخوضوا تجربة ورشة مركز الإبداع الفنى، تحت رعاية وإشراف صانع النجوم "خالد جلال".